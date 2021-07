Emojis: découvrez la véritable signification des différentes couleurs de cœur

Partager







On utilise tous les emojis plusieurs fois par jour, surtout les emojis de cœur! Mais saviez-vous que chaque couleur a une signification particulière?

Selon le magazine Wired, chaque cœur peut communiquer quelque chose de bien différent, selon sa couleur. Il se peut donc que votre cœur de prédilection envoie un message bien spécifique!

Voici donc la signification de chaque emoji de cœur:

Cœur rouge:

Le classique, le cœur rouge, représente l’amour et la passion. On le réserve normalement à l'être aimé.

Cœur orange:

Le cœur orange est envoyé lorsqu’on veut dire à quelqu’un qu’on pense à lui et qu’on lui envoie de l'énergie positive. Il peut aussi être utilisé lorsqu’on souhaite dire à une personne qu’on préfère rester amis!

Cœur jaune:

Le jaune représente le bonheur et l’amitié. On l’utilise lorsqu’on veut envoyer une dose d’amour à un membre de notre famille ou à un ou une ami.e.

Cœur vert:

La couleur verte représente la jalousie. On peut utiliser cet emoji pour tenter de se réconcilier avec quelqu’un, ou encore pour symboliser la nature.

Cœur bleu:

Le cœur bleu est synonyme de loyauté, de confiance et d'amitié. On peut l’envoyer à quelqu’un qu’on considère comme un «bro».

Cœur mauve:

Celui-ci représente le désir et l’attirance sexuelle! La couleur mauve peut aussi représenter l’honneur ou la richesse.

Cœur blanc:

Ce cœur représente l’amour pur, mais platonique. Une maman pourrait par exemple l’utiliser pour représenter l’amour qu’elle a pour son enfant.

Cœur brun:

Il représente un cœur recouvert de chocolat! On l’envoie à quelqu’un à qui on veut donner une dose d’amour, mais de façon légère.

Cœur noir:

Celui-ci représente de l’humour noir. On l’utilise pour indiquer que c’est une blague ou que c’est ironique. On peut aussi l’utiliser pour représenter le deuil ou la peine.

Cœur brisé:

Celui-ci est assez simple. Le cœur brisé représente une peine d’amour ou tout simplement de la tristesse.

Cœur avec un point:

Ce cœur peut-être utilisé comme un point d'exclamation qui indique que quelque chose nous fait plaisir!

Cœur qui grossit:

Le cœur qui vibre peut représenter de l’amour qui évolue, ou encore une forme de nervosité, comme avoir des papillons dans le ventre.

Cœur qui bat:

Celui-ci représente l’amour fort et passionnel. Il peut aussi représenter la vie et on peut l'employer pour annoncer une grossesse!

Deux cœurs:

On envoie les deux cœurs à quelqu’un dont l’amour est mutuel. Cela peut être tant à notre partenaire qu’à notre BFF.

Deux cœurs qui tournent:

Cet emoji représente la compréhension. On peut donc l’envoyer à quelqu’un avec qui on a eu un conflit pour s’excuser, ou bien en appui à quelqu’un qui a besoin d’amour.

Cœur qui brille:

Ce cœur brille puisqu’il représente le bonheur! C’est une dose d’amour envers quelqu’un de qui on est fier, ou qui vient de nous annoncer une bonne nouvelle.

Cœur emballé:

On envoie celui-ci à quelqu’un à qui on est dévoué! Il peut aussi souligner un beau geste, comme un service rendu ou un cadeau.

Cœur avec une flèche:

Puisque la flèche représente Cupidon, ce cœur représente quelqu’un qui est en train de tomber en amour.

