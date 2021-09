Voici les 5 coupes de cheveux les plus tendance de l’automne 2021

Partager







Parce que les nouvelles saisons nous donnent toujours envie de renouveau, on profite des tendances automnales de 2021 pour rafraîchir sa coupe.

Franges, mouvement, retour de modes du passé: les tendances en matière de coupes de cheveux ne sont pas plates cette année.

On vous présente quelques inspirations de coiffures et de coupes à présenter à votre coiffeur lors de votre prochain rendez-vous.

Voici les coupes de cheveux les plus tendance de l’automne 2021

1. Le dégradé

Si la pleine longueur a longtemps eu sa place de choix dans les listes de tendances, le look étagé revient en force pour l’automne. Il donne immédiatement du volume et un effet chic à souhait.

2. La frange audacieuse

La frange est de retour, et on la porte à toutes les sauces! Courte, volumineuse, rideau, tout passe. De plus, elle ira à merveille avec votre dégradé.

3. La mixie

Qu'est-ce qu'une coupe mixie? C'est un doux mélange entre la coupe Longueuil (le mullet) et la coupe très courte, la pixie. On demande donc court à l'avant et un tout petit peu de longueur à l'arrière!

4. Le shag ou la wolf cut

Pour celles qui n’ont peur de rien, le shag, ou sa version plus edgy encore, la wolf cut, sont parmi les tendances phares et adoptées en masse par les filles les plus stylées.

5. Le bob

Et si jamais les coupes de cheveux trop audacieuses ne sont pas votre tasse de thé, mais que vous souhaitez tout de même opter pour un changement capillaire lors de la saison froide, le bob est la parfaite coupe stylée!

