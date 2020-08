Des hausses et des chutes de prix pour les légumes québécois par rapport à l’an dernier

PHOTO COURTOISIE/AMPQ

L'agriculteur Pierre-Luc Turcot cultive des choux dans son champ. Il fait partie de l'un des 650 producteurs maraîchers du Québec. La province est le deuxième plus grand producteur de fruits et légumes au Canada et engendre des recettes de 360 millions de dollars, selon l'Association des producteurs maraîchers du Québec.