Montréal : Six fois plus de ménages sans logis que l'an dernier

Deux mois après la date des déménagements, pas moins de 107 ménages montréalais n'ont toujours pas trouvé de logement et doivent être accompagnés par la Ville, un nombre six fois plus élevé que l'an dernier.

Les organismes ont reçu plusieurs demandes d'aide bien après la date critique du 1er juillet, une situation inhabituelle. «[L'an dernier], 28 requêtes ont été formulées après le 1er juillet 2019, tandis que cette année, avec un calcul rapide, on voit que nous en sommes à 198», s’insurge Véronique Laflamme, porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).

Mme Laflamme explique ce phénomène entre autres par la reprise des audiences à la Régie du logement (maintenant le Tribunal administratif du logement). Celles-ci avaient été suspendues pendant le plus gros de la crise du coronavirus, ce qui a entraîné notamment le report d'expulsions.

«Ça confirme ce qu’on disait dans notre bilan du 1er juillet : la situation qu’on observe généralement à Montréal autour de la date des déménagements s’étire cette année», souligne-t-elle.

La crise du logement a aussi joué un rôle, alors que le taux d'inoccupation des logements locatifs est très bas à Montréal, avoisinant 1,5 %.

Le nombre de requêtes l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) est d'ailleurs passé de 354 à 710 en un an.

47 ménages hébergés

Le 1er septembre 2019, seulement 17 ménages étaient accompagnés par l'OMHM car ils n'avaient pas réussi à trouver un logement, selon les données colligées par le FRAPRU. Ce chiffre est grimpé à 107 cette année.

De ce nombre, 47 ménages sont hébergés par la Ville de Montréal, par exemple dans des hôtels.

«Il y a de nouveaux cas, mais aussi des ménages, hébergés à la base chez de la famille, qui nous ont demandé finalement de leur trouver un logis temporaire», a pour sa part lancé Mathieu Vachon, directeur des communications de l’OMHM.

Hébergé par l’OMHM

C’est d’ailleurs le cas d’Alexandre Paquette, qui réside depuis le 1er juillet dans une chambre d’hôtel fournie par l’OMHM à Montréal.

L’Office lui avait d’abord proposé deux appartements, mais ces derniers ne lui convenaient malheureusement pas. Ses troubles post-commotion cérébrale le rendent très sensible au son et à la lumière, ce qu'il avait spécifié à l'OMHM. Il est maintenant lié avec un intervenant qui l’aidera à trouver un appartement qui lui convient, avec l’OMHM.

«Je le vois qu’il n'y a absolument rien en ce moment, a fait savoir M. Paquette. Ce n’est pas facile et je suis chanceux d’être hébergé.»

De nombreux campeurs étaient toujours bien visibles, lundi, sur un terrain en bordure de la rue Notre-Dame, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, et mentionnent d’ailleurs le manque de logements abordables sur l’île de Montréal comme l'une des raisons pour laquelle ils habitent là.