La pleine lune en Poissons de ce soir sera particulièrement émotive

Durant la soirée du 20 septembre 2021, la pleine lune en Poissons sera visible dans le ciel. Voici ce qu’elle veut dire.

Cette pleine lune marque la transition de l’été, vers les mois frais de l’automne et, éventuellement, de l’hiver.

Nous nous retrouvons présentement dans la saison de la Vierge, et cette pleine lune se trouve dans le signe du Poissons. Ces deux signes sont mutables et sont caractérisés par leur flexibilité et leur capacité de changer. On s’attend donc à un vent de renouveau.

Le Poissons est aussi le dernier signe sur la roue du Zodiaque, il symbolise donc la fin d'un long cheminement. Vous pourriez voir quelque chose se terminer, ou encore un rêve se réaliser durant cette période.

Là où le signe de la Vierge nous encourage à être productif, le Poissons nous demande de ralentir un peu et de s'accorder le temps de ressentir pleinement nos émotions. Signe rêveur, il va vous pousser à arrêter un instant et à vous concentrer sur ce que votre coeur tente de vous dire.

Le Poissons étant un signe sensible et créatif, cette pleine lune pourrait indiquer une nouvelle façon de voir les choses, et de les ressentir. Un oeil frais et nouveau sur les prochains mois à venir.

C’est l’occasion parfaite de partir du bon pied. Oubliez le 1er janvier pour faire des résolutions : la pleine lune de septembre 2021 est le moment IDÉAL pour vous donner de nouveaux buts.

Le boost de motivation et d’inspiration que vous attendiez est enfin arrivé. Profitez-en.

