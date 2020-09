«Trois fois par jour – Un peu plus végé»: Les recettes de Marilou pour manger moins de viande

Coup de cœur

Télé

T’es où, Youssef?

Ceux qui n’avaient pas eu la chance de voir le frappant documentaire T’es où, Youssef? en 2017 pourront le faire ce soir à Télé-Québec. Le journaliste Raed Hammoud enquête afin de retrouver son ami d’enfance parti du Québec pour rejoindre les rangs de l’État islamique. Ceux qui désireront connaître la suite de l’histoire pourront le faire demain avec la diffusion de Les poussières de Daech.

Ce soir à 20h à Télé-Québec

Je sors

Cinéma

Tenet

Ce film de Christopher Nolan met en vedette John David Washington et Robert Pattinson. Les deux incarnent des agents spéciaux qui participent à une mission afin d’empêcher un vendeur d’armes russe, Andrei Sator, de déclencher la troisième guerre mondiale. La femme de Sator jouera un rôle important dans la résolution de cette affaire. Le long métrage joue également sur la relativité du temps. Bref, un film qui risque de plaire aux amateurs d’action.

Sorti en salle le 28 août

Je reste

Album

Les Oiseaux – Les Passagers

Le groupe Les Passagers présente son deuxième album en carrière, intitulé Les Oiseaux. L’opus est d’une grande douceur avec une poésie bien imagée et sympathique. Les sonorités rétro pop mélangées au jazz et même à la musique classique donnent des chansons aux airs joyeux. Des cuivres viennent appuyer les mélodies accrocheuses et recherchées du trio. Un lancement virtuel de l’album aura lieu vendredi sur Facebook.

Sorti le 28 août

Livre

Trois fois par jour – Un peu plus végé

Marilou nous revient avec un quatrième tome Trois fois par jour. Cette fois, elle nous propose des recettes pour nous aider à manger un peu moins de viande. C’est sa façon à elle de poser un geste pour l’environnement. L’auteure tente ainsi de rendre plaisant de manger moins de viande avec des recettes de toute sorte qui semblent toutes plus délicieuses les unes que les autres.