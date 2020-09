Bientôt plus de voies réservées dans le grand Montréal

Québec souhaite aménager dans les prochaines années plus de 200 km de nouvelles voies réservées entre autres aux autobus dans le grand Montréal afin de réduire l'usage de l'auto solo.

«Il faut changer le comportement des automobilistes», a expliqué mercredi le ministre des Transports François Bonnardel lors de la présentation du Plan de décongestion du grand Montréal.

Si des solutions permettent aux gens d'économiser temps et argent et répondent à leur besoin de confort, ils vont laisser leur deuxième véhicule à la maison, estime-t-il.

C’est l’un des objectifs du Réseau métropolitain de voies réservées (RMVR), qui sera notamment implanté sur les autoroutes 20, 30, ainsi que sur la route 132 dans le secteur de Delson et la route 116 à Longueuil. Sur la Rive-Nord, des tronçons des autoroutes 13, 15, 19, 25, 440 et 640 seront entre autres revus. Ces voies de circulation se grefferont graduellement aux voies réservées existantes à partir de 2022.

Le ministre n’a pas pu s’avancer sur les types de véhicules qui seront autorisés à circuler sur ces voies, mais il a rappelé que les autobus, taxis, véhicules électriques et covoitureurs ont présentement accès à plusieurs voies réservées dans la région de Montréal.

Le ministère a lancé un appel d’offres, recherchant une firme qui pourra établir plus précisément les besoins et les solutions sur les différents axes routiers. Les coûts de mise en place du projet sont évalués à plus de 100 millions $.

Transport en commun

La création de ces voies réservées vise aussi à pouvoir bonifier l’offre de transport en commun en banlieue de Montréal.

«Malheureusement, l'offre de service actuelle [en transport collectif] n'est pas uniforme sur l'ensemble du territoire de la région métropolitaine», a laissé savoir la ministre déléguée aux Transports et responsable de la Métropole, Chantal Rouleau.

La mairesse de Longueuil Sylvie Parent et le maire de Laval Marc Demers se sont d’ailleurs réjouis de la nouvelle.

Il faut dire que la plupart des projets en transport collectif réalisés dans les dernières années profitaient davantage aux Montréalais. Par exemple, la majorité des 26 stations du Réseau express métropolitain (REM) présentement en construction seront situées sur l'île de Montréal.

La présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal et mairesse de Montréal, Valérie Plante, n’était pas présente à l’annonce, mais son cabinet a tenu à saluer ce plan, qui devrait réduire la congestion routière des banlieues.

Le Plan de décongestion du grand Montréal faisait partie du programme de la CAQ présenté lors de la campagne électorale en 2018.

Nouveaux axes de voies réservées

-Autoroute 13, entre le pont Louis-Bisson, à Montréal, et l’autoroute 640, à Boisbriand

-Autoroute 20, entre les routes 132, à Longueuil, et la rivière Richelieu, à Belœil

-Autoroute 25, entre l’autoroute 440, à Laval, et l’autoroute 640, à Terrebonne

-Autoroute 440, sur toute sa longueur, à Laval

Autoroute 640, sur toute sa longueur, entre Saint-Joseph-du-Lac et Charlemagne;

-Route 116, entre la route 134, à Longueuil, et l’autoroute 30, à Saint-Bruno-de-Montarville.

Voies réservées qui s'intégreront aux projets déjà inscrits à l'étude ou en planification dans le Plan québécois des infrastructures 2020-2030

-Maintien et bonification de la voie réservée sur la chaussée de l'autoroute 15, entre Laval et Boisbriand

-Maintien de la voie réservée planifié sur le Pont Gédéon-Ouimet (autoroute 15) entre Laval et Boisbriand

-Construction de voie réservée le long de l'autoroute 19 entre Laval et Bois-des-Filion

-Bonification des travaux de voies réservées sur l'autoroute 30, entre Brossard et Boucherville

-Bonification de la voie réservée qui sera aménagée sur la route 132 entre Delson et Sainte-Catherine/Saint-Constant