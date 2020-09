Démystifer le syndrome de la Tourette sur Youtube

Atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette (SGT), Andréanne Fortin est parvenue en moins d’un an à rassembler des centaines de milliers d’internautes sur YouTube et TikTok en tentant de démystifier son syndrome, encore méconnu des Québécois.

«On se fait reconnaître dans la rue à cause de notre vidéo de cuisine, le plus populaire de la chaîne», raconte Andréanne qui n’arrive pas y à croire.

CAPTURE D'ÉCRAN, YOUTUBE Sur leur chaîne Youtube, Olivia Leclerc (à gauche) et Andréanne Fortin (à droite) démystifient le syndrome de Gilles de la Tourette d’andréanne à travers des activités du quotidien.

Certaines vidéos ont été vues à plus de 700 000 reprises sur YouTube et le compte TikTok d’Andréanne est désormais suivi par plus de 60 000 abonnés.

Épaulée de son amie Olivia Leclerc, Andréanne s'est d’abord tournée vers YouTube pour faire connaître le quotidien «souvent comique» de personnes atteintes du SGT.

Chaîne YouTube de Andréanne et Olivia

«C’est tellement absurde, au quotidien, quand je crie pour rien», raconte Andréanne, qui a régulièrement des tics physiques et verbaux. «Je crie souvent “non” à des moments inattendus», explique-t-elle.

Dans les vidéos du duo, on constate que les tics physiques d’Andréanne ne sont pas sans danger. «Elle m’a déjà fendu la lèvre, raconte Olivia. Elle m’a aussi donné un torticolis pendant deux semaines», affirme-t-elle, en riant.

C'est quoi, le syndrome de Gilles de la Tourette?

Le syndrome de Gilles de la Tourette provoque des tics incontrôlables et inattendus comme des contractions musculaires, des clignements de yeux, des mouvements brusques ou encore des tics de paroles.

Puis, dans 10% des cas, le SGT amène l’humain à utiliser des mots orduriers ou scatologiques de manière brusque.

Carrière d’actrice

Malgré sa condition, Andréanne souhaite devenir actrice depuis qu’elle est toute jeune. «Je n’ai pas de tic quand je joue puisque de nombreuses personnes atteintes du SGT comme moi n’ont pas de tics en faisant une activité particulière», raconte la finissante de l’École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe.

Elle tourne à l’heure actuelle sa propre série jeunesse, Galipette et Tourniquet qui sera disponible sur le web dès le 14 septembre.

Andréanne Fortin sur TikTok