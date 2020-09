Le chef Charles-Antoine Crête se moque de l'appropriation culturelle en cuisine dans une vidéo

Le chef Charles-Antoine Crête, du restaurant Montréal Plaza, a diffusé puis retiré de la page Instagram du restaurant une vidéo se moquant de l'appropriation culturelle en cuisine.

Dans la vidéo mise sur le compte @montrealplaza, le chef bien connu disait jouer le rôle d'un personnage nommé «JOJO POW POW», qui empruntait la voix de Cylindrique le Germain des «12 Travaux d'Astérix» , en adoptant notamment un fort accent allemand. On le voyait faire de fausses inspections dans des cuisines et rabrouer des employés en leur disant qu'ils n'ont pas le droit de cuisiner des produits ou d'adopter des comportements en fonction de leur origine ou de leurs traits de caractère.

«Vous pas le droit cuisiner vermicelles vietnamiennes [si vous n'êtes] pas vietnamien», criait-il notamment à un jeune homme qui tient un paquet de vermicelles. «Mais je suis demi-vietnamien!» lui répond le jeune homme. «Ça pas compter, pas le droit d'être demi-vietnamien! Pow pow!» répond le chef.

Cette vidéo a été mise en ligne mardi et faisait référence au fait que le chef Antonin Mousseau-Rivard ait été critiqué plus tôt cet été pour avoir proposé un menu d'inspiration coréenne dans son restaurant Le Petit Mousso alors qu'il est blanc.

La vidéo a finalement été retirée mercredi, non sans avoir récolté au préalable quelques commentaires négatifs sur Instagram.

«Je n’ai aucun mots (sic). Très gênant, assurez-vous de supprimer cette publication et de vous reprendre en vous excusant publiquement», mentionnait notamment une personne.

«Honteux et gênant, impossible à regarder en entier. Me convainc de ne JAMAIS aller manger dans votre établissement», a écrit une autre.

«Imaginez être l'un des meilleurs chefs au Canada, et qu'à la place d'utiliser votre notoriété et votre plateforme pour faire le bien, vous mettiez votre temps et votre énergie à faire quelque chose comme ça. Décevant», a écrit une autre.