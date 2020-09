5 ventes à ne pas manquer pour la rentrée

Le mois de septembre est déjà entamé et c’est définitivement le temps de la rentrée. Même si l’été n’a pas encore dit son dernier mot, les températures plus fraîches se font ressentir et c’est l’occasion idéale de renouveler sa garde-robe. Voici cinq ventes de la rentrée à ne pas manquer pour un magasinage à rabais, tout en style.

Vente d’entrepôt Ardène à 5 $ et moins

La populaire chaîne de magasins Ardène récidive avec sa vente d’entrepôt annuelle et liquide à des prix imbattables des vêtements qui deviendront vos essentiels de tous les jours. Des articles seront vendus à 5 $ et moins comme des leggings, des shorts, des chandails, des vêtements de sport, des chaussures, des accessoires d’hiver et plus encore.

À noter que des protocoles de sécurité seront imposés tels que le port du masque obligatoire, la fermeture des cabines d’essayage, la distanciation physique et le respect du nombre maximal de clients admis dans l’entrepôt.

*Du 9 septembre au 18 octobre – 300 avenue Sainte-Croix, arrondissement de Saint-Laurent

Vente d’échantillons Lolë jusqu’à 90 % de rabais

Pour les sportives et les fanatiques de yoga, l’entreprise montréalaise Lolë organise sa vente d’échantillons semi-annuelle, où il sera possible d’économiser jusqu’à 90 % du prix régulier sur les divers articles. Ne ratez pas l’occasion de rafraîchir votre garde-robe d’automne en mettant la main sur des leggings, des manteaux, des cardigans, des tricots et des accessoires de la nouvelle collection.

La marque, qui est reconnue mondialement pour la qualité de ses produits, propose des vêtements polyvalents qui encouragent l'adoption d'un mode de vie actif. N’oubliez pas d’apporter vos propres sacs de magasinage.

*Les 16 et 17 septembre - 1717 boulevard Le Corbusier, Laval

Vente d’entrepôt True Religion

Amateur de jeans et de vêtements urbains? Si oui, ne manquez pas la dernière vente d'entrepôt de la griffe américaine True Religion. Plusieurs modèles de denim seront disponibles pour les hommes et les femmes, avec des rabais allant jusqu'à 90 % du prix initial.

À noter qu’une paire de jeans True Religion se détaille habituellement autour des 200 $ et que les gourous de la mode pourront se dénicher une paire à environ 50 $ à la vente d’entrepôt. Arrivez tôt, car la file d’attente être très longue.

*Du 9 au 20 septembre sauf les lundis et mardis – 4330 rue Garand, arrondissement de Saint-Laurent

L’Aubainerie entrepôt offre 50 % de rabais additionnels sur les soldes d’été

Les boutiques l’Aubainerie liquident leur collection d’été. Profitez de nombreux rabais pour toute la famille, dont une offre de 50 % de rabais additionnels sur les articles déjà en solde. En ligne et en magasin, mettez la main sur un éventail de plusieurs habits tendance pour une rentrée stylée pour enfants, femmes et hommes, détaillés entre 5,60 $ et 44,98 $.

Coup de cœur pour la jupe plissée unie noire ou à motif à 19,99 $ au lieu de 39,98 $, qui s’agence à merveille avec une paire de bottes en cuir et un pull.

*En ligne et en magasin jusqu’à l’épuisement des stocks - www.aubainerie.com

Vente d’échantillons Le Groupe Brande

Le Groupe Brande, opérateur des boutiques Jack & Jones, Vero Moda, ONLY, Noisy May et plus encore, ouvre les portes de son centre de liquidation, près du métro Namur, pour une vente d’échantillons de ses collections d’automne. Avant-gardistes et contemporains, leurs vêtements d’influence européenne sauront plaire à une clientèle plus jeune à la recherche des styles des plus en vogue.

Pour les hommes, la marque Jack & Jones gagne toujours en popularité et pour les femmes la marque Vero Moda est toujours au goût du jour. La plupart des articles sont soldés à une fraction du prix, allant jusqu’à 70 % de rabais. Bon magasinage!

* Jusqu’au 5 septembre – 7335 boulevard Décarie, Montréal