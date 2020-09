Le centre-ville animé pour la longue fin de semaine

Coup de cœur

Lecture : Jocelyne Saucier

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) propose pour l’automne plusieurs activités culturelles, dont on peut profiter de chez soi comme parfois sur place, à l’auditorium de la Grande Bibliothèque. Par exemple, pour souligner les 50 ans de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), une rencontre virtuelle aura lieu tous les jeudis soir de septembre avec quatre auteurs ayant reçu le grand prix ou une mention spéciale au Prix des cinq continents de la Francophonie. Ce soir, l’écrivaine Jocelyne Saucier lira des extraits de son livre «Il pleuvait des oiseaux» ainsi que certains passages en primeur de son tout nouveau roman «À train perdu».

Ce soir de 16h à 16h30 via banq.qc.ca

Je reste

Livre

Réinventer le taxi

Le livre Réinventer le taxi : Les dessous de l'échec de Téo Taxi cherche à faire le point sur cette entreprise qui aspirait à transformer l’industrie du taxi grâce à l’intelligence artificielle et aux voitures électriques et sur les raisons de son échec. L’homme d’affaires Alexandre Taillefer, instigateur de Téo Taxi, en discute ici avec le professeur à HEC Montréal, Jean-François Ouellet.

En librairie depuis le 3 septembre

Animations

Festivités au centre-ville

Le centre-ville de Montréal sera animé à l’occasion de cette longue fin de semaine qui débute. Plusieurs activités sont à l’horaire pour la fête du Travail, allant des spectacles aux animations de rue, et elles se poursuivront jusqu’à la mi-octobre. Il sera notamment possible de voir passer le Cabaret ambulant, un camion en plexiglas, dans lequel les artistes Sandy Duperval, Qualité Motel, Random Recipe et Pierre Kwenders performeront au courant des prochaines semaines.

Au centre-ville dès aujourd’hui et jusqu’à lundi

Installation vidéo

Jamais seul

La Cinémathèque québécoise présentera à partir d’aujourd’hui l’installation vidéo intitulée Jamais seul de Stéphane Crête et Philémon Crête. L’œuvre expérimentale invite le spectateur à un voyage en compagnie de Stéphane Crête, acteur, auteur et metteur en scène, toujours seul à l’écran, parfois nu, parfois vêtu, alors qu’on le suit à travers de nombreux territoires et paysages. Son fils Philémon Crête en signe la direction de la photographie, la réalisation et le montage.

Dès aujourd’hui et jusqu’au 8 novembre à la Cinémathèque québécoise - 335, boulevard de Maisonneuve Est

