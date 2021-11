26 idées de cadeaux de Noël pour ceux qui adorent d'astrologie

Partager







On connaît tous quelqu’un qui raffole d’astrologie, ou alors, nous sommes cette personne, et Noël est le moment idéal pour les gâter!

On reconnaît facilement les fans d'astro: elles lisent religieusement leur horoscope, vous demandent quel est votre signe ascendant après quelques minutes de rencontre et expliquent leurs comportements par des phrases comme «c’est parce que ma lune est en Scorpion»!

Pour gâter cette personne durant le temps des Fêtes, on a déniché des accessoires, des livres et des bijoux qui vous feront passer au travers de n’importe quelle rétrograde.

Voici donc 26 idées de cadeaux pour les accros de l’astro:

1. Une boîte de spa personnalisée selon le signe astrologique, entre 47$ et 66$ sur Etsy.

Courtoisie

Cet ensemble contient plusieurs produits à l’image des 12 signes astrologiques. On y retrouve une chandelle, un baume à lèvres, une boîte d’allumettes, une crème et un vaporisateur parfumés pour le corps, une bombe pour le bain ainsi qu’un cristal. Wow!

2. Une carte du ciel encadrée, à partir de 8$ sur Etsy.

Courtoisie

On peut personnaliser cette carte du ciel selon notre date de naissance ou selon toute autre date marquante. On peut aussi choisir une courte citation à y ajouter! Quel beau cadeau unique!

3. Un miroir de poche à l’effigie de sa constellation, 47$ sur Etsy.

Courtoisie

On a tous et toutes besoin d’un petit miroir de poche pour les retouches durant la journée. Pourquoi ne pas s’en procurer un selon la constellation correspondant à notre signe!

4. Un vide-poche astrologique, 15$ sur Etsy.

Courtoisie

Faits à la main et personnalisables, ces plats pourront contenir vos bijoux, votre monnaie ou tout autre objet précieux.

5. Une chandelle de soja, 36$ sur Etsy.

Courtoisie

Chaque chandelle représente l'un des 12 signes en arborant non seulement la constellation, mais aussi une odeur qui représente ledit signe.

6. Un thé à l’image de son signe astrologique, 11$ sur Etsy.

Courtoisie

Si les Taureau étaient une saveur de thé, laquelle seraient-ils? Si cette question vous a déjà traversé l’esprit, ce produit est pour vous! Chaque saveur a été concoctée avec le signe en tête, et les résultats sont parfaits!

7. Un collier avec sa constellation, à partir de 25$ sur Etsy.

En plus d’être adorable, ce collier est discret et fin, pour ceux qui ne veulent pas quelque chose de trop tape-à-l’oeil.

8. Un collier avec sa pierre de naissance, 33$ sur Etsy.

Courtoisie

Ce magnifique collier en or rose représente le symbole du signe astrologique, mais aussi la pierre associée au mois de naissance! Wow.

9. Une petite bague avec son signe astro, 30$ chez Etsy.

Cette bague délicate sera parfaite pour ceux et celles qui préfèrent un look minimaliste.

10. Un bracelet du symbole astrologique, 18$ sur Esty.

Courtoisie

Ce bracelet mélange les matières avec sa bande ajustable en tissu et le symbole en laiton.

11. Un chandail de son signe, 37.50$ sur Etsy.

Cet adorable t-shirt représente la constellation de chaque signe du zodiaque dans un dessin floral.

12. Un crewneck par Chlowe, 60$ sur le site hashtagchlowe.

Courtoisie

Avec son message «c’est écrit dans les étoiles» et ses mignons dessins, ce chandail chaud est parfait!

13. Un masque du zodiaque, 18$ sur Etsy.

Créés au Québec, ces masques de protection pour le visage confortables représentent les constellations et les symboles du zodiaque.

14. Le livre Le seul livre d’astrologie dont vous aurez besoin, 26$ chez Indigo.

Courtoisie

Considéré par plusieurs comme la bible de l’astrologie, ce recueil vous permettra d'approfondir vos connaissances.

15. Un journal constellation, 11$ chez Indigo.

Courtoisie

Que ce soit pour prendre des notes, écrire vos pensées ou même vos rêves, ce cahier est idéal.

16. Un coussin de son signe astrologique, 59$ chez Urban Outfitters.

Courtoisie

Ces magnifiques coussins décoratifs représentent à merveille chacun des 12 signes astrologiques.

17. La palette Mercury Retrograde de Huda Beauty, 88$ chez Sephora.

Courtoisie

En plus d’être une palette très populaire aux couleurs incroyables, elle est inspirée des astres et de la Voie lactée!

18. Un collier qui représente son signe et son élément, entre 48$ et 142$ chez wellDunn Jewelry.

L'influenceuse et pro de l'astrologie Julie Kim a créé en collaboration avec la compagnie de bijoux wellDunn Jewelry. Les images sont inspirées des signes et de ce qu'ils représentent pour créer des designs métaphorique et uniques. On adore!

19. Une tasse de sa constellation, 24$ sur Etsy.

Courtoisie

Cette tasse en métal de type camping représente de façon illustrée chaque signe et sa constellation.

20. Un sac à maquillage, 20$ chez Red Bubble.

Courtoisie

Avec les constellations ainsi que les planètes dans les teintes de pastel, ce sac saura plaire à tous les fans d'astro.

21. Maillot de bain Mercury de Pony X Hoaka, 74$ US en ligne.

Créé par l'artiste montréalaise Pony pour la marque de maillot d'Elisabeth Rioux, on adore ce bikini!

22. Une lampe en forme de lune, 40$ chez Amazon.

En plus d'être adorable, cette jolie lampe sera parfaite dans n'importe quel décor, mais surtout chez quelqu'un qui apprécie les astres.

23. Un étui pour le téléphone de sa constellation, 20$ chez Etsy.

On doit tous protéger notre téléphone, alors pourquoi ne pas le faire avec un étui personnalisé!

24. Un ensemble de pierres précieuses et de cristaux, 13$ chez Etsy.

Si la personne s'intéresser à l'astrologie, mais aussi aux cristaux, ce cadeau saura lui plaire.

25. Un projecteur galaxie, 50$ chez Amazon.

En plus de créer une ambiance magique, ce projecteur permet de relaxer en s'imaginant être dans les étoiles.

26. Un pendentif carte de tarot, 26$ chez Etsy.

Le tarot est un autre sujet qui peut intéresser votre ami.e fan d'astrologie!

