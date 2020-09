« Je suis mixte » : quand Yves Jacques monte sur scène avec Navet Confit

Coup de cœur

Festival

Martin Messier et GGROUNDD

Dans le cadre du festival MUTEK, cinq plateaux doubles sont présentés à la Cinquième Salle. Ainsi, ce soir il vous sera possible de découvrir Martin Messier, un artiste sonore québécois. Il y présentera pour la première fois The Echo Chamber une œuvre inspirée de la machine à ultrasons. Le duo GGROUNDD suivra avec la performance intitulée LIMIT BRICK. Line Katcho et Guillaume Cliche y explorent la notion de limites.

Ce soir à 18h ou 21h30 à la Cinquième Salle de la Place des Arts – 175 rue Sainte-Catherine Ouest





Je sors

Exposition

Venice VR Expanded

Le Centre Phi présente jusqu’au 12 septembre la section réalité virtuelle de la Biennale de Venise. Les Montréalais pourront donc découvrir 44 œuvres de réalité virtuelle pour la plupart présentées en première mondiale.

Au Centre Phi, ouvert de 9h30 à 21h30 – 407 rue Saint-Pierre





Cinéma

Les traducteurs

Ce film franco-belge nous transporte dans une luxueuse demeure où un groupe de neuf traducteurs sont isolés afin de traduire un livre très attendu à travers le monde. Une fuite surviendra puisque les 10 premières pages du roman seront publiées sur le web avec une demande de rançon. Qui est donc le responsable?

Sorti en salle le 4 septembre





Théâtre

Je suis mixte

Le Théâtre La Licorne commence sa saison avec cette pièce de Mathieu Quesnel qui avait été créée à l’automne 2018. Le musicien Navet Confit accompagne les comédiens Yves Jacques et Benoît Mauffette sur scène. On y suit la grande remise en question d’un Drummondvillois lors d’un voyage d’affaires en Allemagne. Son oncle sera lui aussi entraîné dans un bouleversement intérieur.

Ce soir à 19h au Théâtre La Licorne – 4559 Avenue Papineau





Je reste

EP

LIYON

Le producteur montréalais JD Leblanc lance un nouveau projet solo sous le nom LIYON. En résulte un premier EP éponyme de cinq compositions aux sonorités électro pop prononcées. Le musicien aborde de nombreuses thématiques avec cet opus, dont le mal-être collectif, le temps qui fil et le stress.

Sorti le 4 septembre

BD

Vous avez détruit la beauté du monde

Cette bande dessinée d’Isabelle Perreault, André Cellard, Patrice Corriveau et Christian Quesnel se penche sur le suicide. La poète Huguette Gaulin s’était immolée sur la place publique à Montréal en 1972 en prononçant ces mots avant : « Vous avez détruit la beauté du monde ». Les auteurs ont fouillé des dossiers de suicide du coroner. Avec les dessins de Christian Quesnel ils racontent donc les derniers instants de différentes personnes afin de tenter de démystifier ce phénomène de société.

Sorti le 2 septembre





Télé

Destination sauvage : Scandinavie

Dans sa série de documentaires, Télé-Québec diffuse dès ce soir cette série produite par National Geographic qui se déroule au cœur de la Scandinavie. Les téléspectateurs pourront admirer des paysages à couper le souffle en provenance de la Norvège, la Finlande et la Suède. Une belle façon d’en apprendre plus sur la faune, la flore et la population de ces pays nordiques.

Ce soir à 20h à Télé-Québec





Album

Entre deux éboulements – Tina-Ève

L’autrice-compositrice-interprète Tina-Ève a lancé vendredi son deuxième album. L’opus réalisé par Marcus Quirion est un peu comme un recueil de récits racontés par le biais de mélodies accrocheuses aux sonorités pop folk.

Sorti le 4 septembre





Livre

La dernière promenade

Florence Meney offre avec ce livre un support à tous les propriétaires d’animaux de compagnie, afin de faire le deuil lors de leur départ. Malheureusement, nos amis à poils ne vivent pas aussi longtemps que nous, il faut donc s’attendre à les voir partir. Il s’agit d’un deuil souvent très difficile et surtout incompris par ceux qui n’ont pas d’animaux de compagnie. L’auteur amène une réflexion intéressante sur la place qu’on ces bêtes dans nos vies et notre société.