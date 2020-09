Le groupe Random Recipe dans une pub en Europe

La pièce «Out of the Sky» tirée de l’album «Distractions» du groupe montréalais Random Recipe est reprise actuellement dans une publicité de Toyota diffusée en Europe.

Le groupe, qui propose des chansons d’un style pop-rap-funk-électro, devait partir au printemps et à l’été 2020 pour une tournée de plus de 50 spectacles prévus en Italie, au Chili, en Argentine et dans l’Ouest canadien, mais la pandémie de la COVID-19 est venue bouleverser ses plans.

L’album «Distractions» est disponible depuis le 2 mars 2018.

Le groupe reprendra la route dès que les conditions le permettront.