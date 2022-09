Voici comment vous faire un délicieux latté à la citrouille épicé à la maison

Partager







Le latté citrouille épicée est un des favoris dès sa sortie. La recette se recréer plus facilement qu'il n'en paraît à la maison.

• À lire aussi: 16 raisons pourquoi on a très hâte que l'automne arrive

• À lire aussi: Voici quand le latté à la citrouille épicé sera de retour chez Starbucks

L’automne rime avec latte à la citrouille, mais il n’y a pas qu’au Starbucks qu’on peut obtenir cette délicieuse boisson.

En fait, ce qui donne le goût de la citrouille n’est qu’un sirop aromatisé utilisé par les baristas!

Pour créer un sirop chez soi, la recette de base est la suivante:

1 tasse d’eau bouillante

1 tasse de cassonade

De la cannelle au goût

On mélange le tout jusqu’à ce qu’on obtienne la consistance d’un sirop, et on ajoute quelques cuillères dans notre latte ou votre café glacé!

C'est entre autres Chrystine de la chaîne 2 Filles Ordinaires, qui a partagé sa recette de sirop aromatisé il y a quelques années à la sortie des différents menus d'automne.

Vous pouvez varier la recette! En effet, il existe des mélanges d’épices de type «tarte à la citrouille» qui regroupent tous les arômes d'un pumpkin spice, comme le gingembre, la muscade et le clou de girofle! Ceux-ci vont donner un goût encore plus automnal que la cannelle uniquement.

En plus d'embaumer la place, vos cafés matinaux seront délicieux!

Ne manquez pas nos dernières vidéos:

s