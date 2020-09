La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent a contracté la COVID-19

La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, a annoncé avoir contracté la COVID-19, et s’est placée en quarantaine, a-t-elle fait savoir par communiqué mardi matin.

«Le vendredi 4 septembre dernier, j’ai ressenti des symptômes légers de la COVID-19. Dès le lendemain et après qu’on m’ait informé d’un test positif chez une personne que j’avais côtoyée, j’ai pris la décision de passer un test. Un résultat positif m’a été communiqué le dimanche 6 septembre et conformément aux directives de la Santé publique, je me suis immédiatement placée en isolement pour une période d’au moins 10 jours», a-t-elle indiqué.

La mairesse compte poursuivre son travail par visioconférence, mais doit annuler certains engagements où elle devait être présente en personne en raison de la maladie. Elle compte reprendre ses activités lorsqu’elle aura l’aval de la santé publique.

«Je reprendrai mes activités normales lorsque j’aurai le feu vert de la Santé publique. J’ai souvent joint ma voix à ceux et celles qui rappellent que la pandémie est loin d’être terminée et j’en suis aujourd’hui la démonstration. Je réitère donc l’importance, pour chacun et chacune de nous, de respecter les règles de distanciation sociale et les directives de la Santé publique. Au plaisir de vous croiser à nouveau dans quelque temps ! », conclut-elle.