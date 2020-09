L'autrice Édith Bernier combat la grossophobie

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture - entre autres la lecture le nouveau livre d'Édith Bernier qui s'attaque à la grossophobie.

Coup de cœur

Album : Live en studio – Guillaume Beauregard

L’auteur-compositeur-interprète Guillaume Beauregard proposait vendredi un nouvel EP intitulé «Live en studio» et rassemblant quelques chansons qu’il a enregistrées dans un studio de Montréal, en mai 2019. L’artiste s‘est entouré pour ce faire de 15 musiciens et musiciennes ainsi que d’un public composé d’une vingtaine de personnes qui ont capté l’enregistrement à l’aide de leur cellulaire. En résulte un court métrage également disponible sur YouTube qui rend compte de façon brute et originale de l’enregistrement comme de la force et de la profondeur des chansons.

Disponible depuis le 4 septembre

Je sors

Cinéma

The Painted Bird

Le film «The Painted Bird» du réalisateur tchèque Václav Marhoul sera présenté ce soir au Cinéma Moderne. Le long métrage de 169 minutes, réalisé en 35 mm noir et blanc et basé sur le roman du même nom de Jerzy Kosiriski, suit le parcours d’un jeune enfant, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, cherchant à retrouver ses parents en Europe de l’Est. Le film a remporté le prix de la meilleure photographie au Festival international du film de Chicago en 2019.

Ce soir à 18h au Cinéma Moderne – 5150, boulevard Saint-Laurent

Exposition

Artch – Galerie d’art en plein air

La galerie d’art en plein air Artch, qui est également un programme d’entreprenariat artistique, proposera du 9 au 13 septembre une exposition rassemblant les œuvres de 19 artistes émergents, sélectionnés parmi 200 candidatures. Des visites guidées seront données autant en présentiel que via Instagram et Facebook. L’événement est gratuit et les œuvres des artistes seront mises en vente.

Dès aujourd’hui de 12h à 19h au Square Dorchester - 2903, rue Peel

Courtoisie Artch

Je reste

EP

Soin Entreprise - LaF

La formation montréalaise LaF proposait vendredi dernier un tout nouvel EP intitulé «Soin Entreprise», un opus de six chansons d’un hip-hop coloré et original. Le groupe avait lancé son précédent opus «Citadelle» il y a un peu moins d’un an.

Disponible depuis le 4 septembre

Album

Comment Debord – Comment Debord

Le groupe Comment Debord propose un premier album éponyme de dix titres très groovy, parfois plus disco, parfois plus rock. La formation de sept musiciens réussit à y donner une couleur bien personnelle, un son riche de potentiel pour ses albums à venir.

Disponible depuis le 4 septembre

Livre

La bouche pleine

Le livre «La bouche pleine», de la journaliste et autrice Elisabeth Massicolli, suit les réflexions et le quotidien de Camille, une jeune femme dans la fin vingtaine, à travers ses angoisses ponctuelles et ses relations amoureuses parfois difficiles. La langue est franche, d’un style très «parlé». «La bouche pleine» est son premier roman.

Disponible depuis le 8 septembre

Courtoisie

Mode

Défilé 100% LOCAL

Le Festival Mode et Design présentera aujourd’hui un défilé de façon virtuelle, en direct de la Place des Arts, via la plateforme Yoop. Les billets sont au coût de 1$ et les créations de plusieurs designers y seront présentées, dont celles de Eve Gravel, Philippe Dubuc, Marie Saint Pierre, Beurd et Denis Gagnon.

Ce soir à 19h via la plateforme Yoop.

Courtoisie

EP

Lubalin EP – Lubalin

L’artiste montréalais Lubalin dévoilait la semaine dernière un premier EP éponyme, sous l’étiquette Cult Nation, à travers lequel l’artiste explore des sonorités d’un rock progressif lent, parfois plus grave, parfois plus pop, et où les arrangements raffinés servent bien une proposition originale.

Disponible depuis le 2 septembre

Livre

Grosse, et puis ?

Le livre « Grosse, et puis? : connaître et combattre la grossophobie» de l’autrice Édith Bernier cherche à défaire les préjugés nocifs que l’on associe parfois aux personnes grosses, femmes comme hommes. Sans en venir à faire l’apologie de l’obésité, Édith Bernier cherche plutôt à trouver les voies vers une cohabitation plus saine et apaisée entre tous les corps.

Disponible depuis le 31 août