Le festival Invasion Cocktail s'invite chez vous

Tout comme pour la Semaine du Burger, la pandémie de la COVID-19 n’empêche pas le festival Invasion Cocktail d’avoir lieu ce mois-ci à Montréal et à Québec, même si une partie se déroulera sur le web.

En effet, jusqu’au 19 septembre prochain, les amateurs de cocktails peuvent participer à cette 7e édition soit en personne ou dans le confort de leur maison.

L'événement de mixologie diffusera quatre ateliers de cocktails virtuels en ligne avec des mixologues professionnels. Les participants devront s’inscrire en groupes de huit personnes pour recevoir à la maison un kit «prêt à shaker 2.0» composé de tous les ingrédients nécessaires.

Parmi les ateliers en ligne, la programmation prévoit dès mercredi un atelier sur les cocktails italiens, puis sur les spiritueux français et finalement sur les cocktails exotiques.

Et pour les festivaliers qui désirent encourager l’industrie des bars et des restos en ville en chair et en os, ils n’auront qu’à se présenter à l’un des 35 établissements participants en ville ou même assister à l’un des ateliers à l’école de Bar Made With Love à Montréal.

Pour plus d’informations, retrouvez toute la programmation sur le site invasioncocktail.com.