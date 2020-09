Une nouveau recueil de nouvelles pour Chrystine Brouillet

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur

Exposition et livre : «Ponts»

L’artiste James Kennedy proposera à partir d’aujourd’hui l’exposition «Ponts», une série à travers laquelle il présente sur des tableaux en acier, découpés et oxydés à l’aide de certains acides, différentes reproductions de quelques-uns des ponts les plus emblématiques du monde. Un recueil de nouvelles portant le même nom, dirigé par Chrystine Brouillet et rassemblant les textes de plusieurs auteurs s’étant inspirés de ses oeuvres, sera en vente sur place.

Le livre «Ponts» est disponible depuis le 9 septembre. L’exposition de James Kennedy aura lieu du 10 au 20 septembre à la Galerie du Viaduc - 5806, boulevard Saint-Laurent

Je sors

Cinéma

The Host

La Cinémathèque québécoise présentera ce soir le film «The Host» réalisé par Bong Joon-Ho en 2006. Le réalisateur sud-coréen s’est dernièrement fait connaître mondialement grâce à son dernier film «Parasite» qui a remporté quatre oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Le film «The Host» raconte l’histoire d’une jeune fille enlevée par un monstre amphibien et carnivore. Son père fera tout pour la sauver.

Ce soir à 17h à la Cinémathèque québécoise - 335, boulevard de Maisonneuve Est

The Host / Courtoisie

Je reste

Web

Qui va payer pour les programmes d'urgence de la COVID-19?

Alors que le confinement provoqué par la pandémie de la COVID-19 a désormais coûté plus de 300 milliards de dollars à l’État canadien, RAD tente à travers ce court vidéo de 14 minutes de savoir qui aura la responsabilité de payer la facture. Un tour d'horizon bien vulgarisé et clair des nombreux enjeux que soulève la question.

Disponible sur la chaîne YouTube de RAD depuis le 29 juillet

AFP

Festival

Le monde selon Amazon

Le festival Cinéma sous les étoiles présente de lundi jusqu’à jeudi le film «Le monde selon Amazon», un documentaire cherchant à illustrer la place que prend aujourd’hui cette immense multinationale et les risques qu’elle pose pour les économies nationales et régionales. Une discussion aura lieu via la page Facebook de l’événement qui réunira Adrien Pinon, un des deux réalisateurs du film, Anne Sophie Letellier, codirectrice des communications au sein de Crypto-Québec, un média indépendant sur les enjeux de sécurité informatique, et Guillaume Hébert, chercheur à l'Iris.

Ce soir à 19h30 via la page Facebook «Cinéma sous les étoiles»

Le monde selon Amazon / Courtoisie

Livre

Brève histoire de la gauche politique au Québec

La maison d’édition Écosociété faisait paraître mardi un tout nouvel essai de l’auteur François Saillant intitulé « Brève histoire de la gauche politique au Québec». L’auteur cherche ici à retracer les nombreux conflits, luttes et tensions qui ont traversé cette vaste famille politique au Québec. François Saillant a notamment été coordonnateur et porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) de 1979 à 2016.

Disponible depuis le 8 septembre

Courtoisie Écosociété

Journal

Courrier international : Rentrée scolaire - Le chaos mondial

L’hebdomadaire français «Courrier international» faisait paraître à la fin du mois d’août un dossier portant sur la façon dont la rentrée scolaire s’organise actuellement un peu partout à travers le monde. La publication réunit des articles de presse provenant de plusieurs médias nationaux, traduits en français.

Disponible depuis le 27 août

Courtoisie Courrier International

Musique

Le Festival Orientalys

Le Festival Orientalys propose cette semaine une édition en ligne qui se déroulera du 10 au 13 septembre. Un concert du groupe La Caravane Passe, qui propose des pièces mélangeant le jazz manouche, le rock alternatif, le gypsy punk et l’électro, sera notamment diffusé ce soir.

Ce soir à 19h30 via festivalorientalys.com

La Caravane passe (Courtoisie / Tijana Pakic)

Livre

La traversée des écrivains

Dix écrivains ont accepté l’invitation lancée par Geneviève Lefebvre de participer à la Traversée de la Gaspésie pour ensuite mettre en mots leur expérience, que ce soit sous la forme d’une nouvelle, d’un récit ou d’un essai. Le livre « La traversée des écrivains: la Gaspésie par monts et par mots» se lit ainsi comme un grand voyage raconté par dix voix distinctes.

Disponible depuis le 10 septembre

Courtoisie Les éditions La Presse

Album

Versions of the Truth - The Pineapple Thief

Le groupe The Pineapple Thief lançait vendredi un tout nouvel album intitulé « Versions of the Truth». Le groupe britannique y propose dix titres d’un rock progressif et alternatif.

Disponible depuis le 4 septembre