5 nouveaux restaurants à découvrir en en septembre à Montréal

Les restaurateurs de la métropole n’ont pas dit leur dernier mot. En effet, malgré la COVID-19, plusieurs chefs et amoureux de la gastronomie ont décidé d’ouvrir les portes de leur univers gourmand en inaugurant de nouvelles adresses.

Voici cinq nouveaux restaurants à découvrir cet automne pour parcourir le monde sans sortir son passeport.

1. Le restaurant Kwizinn s’installe à Verdun

Très populaire à son premier emplacement sur la rue Saint-Hubert, voilà que le restaurant de cuisine haïtienne Kwizinn s’installe tranquillement sur la rue Wellington à Verdun. Le cordon bleu Michael Lafaille et sa conjointe Claudia Fiorilli nous promettent toujours les saveurs et la chaleur des Antilles dans leurs assiettes. Du lambi créole (chaire de conque sautée dans une sauce aux épices créoles) à l’indétrônable burger de Plantain, impossible de ne pas émoustiller vos papilles de bonheur!

* 4030 rue Wellington, Montréal (Verdun)

2. La Catrina ouvre une deuxième succursale dans le Mile End

Après une première adresse ouverte dans le Vieux-Port de Montréal l’an dernier, voici que le restaurant de spécialité mexicaine La Catrina s’installera dans le Mile End mercredi. Dans une ambiance décontractée, le restaurant est divisé avec sa section bar décorée de céramique bleue et blanche et la salle à manger. Le menu vous transportera au Mexique avec les petits plats de pieuvre, de thon, de fromage ou encore des plats principaux comme le ribeye en escabèche, le pescado à la talla ou le délicieux tartare de bœuf.

* 5490 boulevard Saint-Laurent, Montréal (Mile End)

3. La fine gastronomie au nouveau restaurant Le Norest

Le Norest est une nouvelle adresse sur le Plateau pour les véritables fins palais. C’est un bijou pour ceux qui savent apprécier l’art culinaire dans sa plus grande expression. À table, attendez-vous à une véritable expérience gastronomique avant-gardiste de 10 services. Pas plus, pas moins. Mettant en vedette des produits du terroir québécois de saison, le chef Rémi Lemieux opte pour une cuisine boréale et fraîche du marché. Soyez prêts aussi à vous régaler de vins nature québécois et canadiens et des cocktails éclatés du mixologue Justin Petitclerc.

* 4671 boulevard Saint-Laurent, Montréal (Plateau-Mont-Royal)

4. Poulet frit au Bucky

à Saint-Henri

Dans le Sud-Ouest de la ville, plus précisément dans le quartier Saint-Henri, la rôtisserie Bucky Rooster’s attire déjà les foules, puisque le poulet frit y est excellent. Il est tendre à l’intérieur et croustillant à l’extérieur! Sur le menu, il est possible de commander des barils de morceaux de poulet (3, 5 ou 10) ou encore des doigts de poulet et des sandwichs au poulet frit. Comme accompagnement, succombez aux quartiers de patates frites et aux salades décadentes, dont la salade « Chopped » avec fromage bleu et bacon. Il y a aussi les desserts... Tout est absolument à essayer. Lors des journées ensoleillées, profitez également de la magnifique terrasse extérieure.

* 3981 rue Notre-Dame Ouest, Montréal (Saint-Henri)

5. Une quatrième succursale du Petit Sao dans le Vieux-Montréal

Incontournable adresse de cuisine vietnamienne, Le Petit Sao a soufflé ses sept bougies cette année. Après ses succursales du Marché Atwater, de L’Île-des-Sœurs et de Pointe-Saint-Charles, l’équipe a misé sur l’ouverture d’une nouvelle succursale dans le Vieux-Montréal. Sur la carte, retrouvez les délicieux nems que roule encore la maman de la propriétaire Lise Dang, « Mama Thi », les populaires et colorés bols de salades, l’authentique et classique soupe Pho au poulet ou saté, des rouleaux de printemps frais et les succulents sandwichs Banh Mi. De plus, il est possible de commander des boîtes prêts-à-manger pour un magnifique pique-nique.

*237 rue Notre-Dame Ouest, Montréal (Vieux-Montréal)

Joël Lemay / Agence QMI

