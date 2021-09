7 planètes sont en rétrograde durant le mois de septembre, dont Mercure

Partager







Lorsque certaines planètes sont en phase rétrograde, on peut se sentir déboussolés, alors à quoi peut-on s’attendre lorsque c’est le cas pour 7 planètes?

Septembre voit en effet 7 planètes entrer en rétrograde en même temps: Pluton, Jupiter, Saturne, Neptune, Chiron, Uranus et Mercure.

Comment une planète rétrograde nous affecte?

En astrologie, certaines planètes sont considérées comme intérieures (ou personnelles), ou extérieures (ou générationnelles).

Les planètes intérieures sont Mercure, Vénus, Mars et la Terre. Lorsque ces planètes entrent en rétrograde, on ressent rapidement les effets dans notre vie personnelle.

Les planètes extérieures sont donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Celles-ci affectent plutôt le collectif, et leurs effets sont à plus long terme puisqu’elles sont plus loin du soleil.

1. Les effets de la rétrograde de Pluton en Capricorne du 27 avril au 6 octobre:

Cette petite «planète» est en rétrograde depuis un moment déjà, et la planète de la transformation nous aide à laisser aller ce qui ne convient pas dans nos vies.

Au début du mois d’octobre, ceci sera clair, et nous serons prêts à prendre des décisions éclairées.

2. Les effets de la rétrograde de Saturne en Verseau du 23 mai au 10 octobre:

Saturne est une planète sévère : elle représente les responsabilités et la discipline. Donc, lorsqu’elle rétrograde, on peut sentir qu’on frappe un mur et qu’on est moins productif qu’à l’habitude.

Ce n’est pas une mauvaise rétrograde, puisqu’elle agit aussi comme une pause, tout comme Jupiter, pour évaluer nos priorités. Lorsqu’elle sera terminée, on va enfin sortir de cette période sombre.

3. Les effets de la rétrograde de Jupiter en Verseau du 20 juin au 18 octobre:

Jupiter est la planète de la chance. Lorsqu’elle voyage à contresens, on peut avoir l’impression que rien ne fonctionne comme on le veut! Le signe du Verseau étant contrôlé par la planète autoritaire de Saturne, il peut tempérer les effets plus intenses de Jupiter.

C'est un moment pour faire de l'introspection et s'assurer que tout nous convient dans nos vies. En décembre, quand Jupiter sera dans le signe du Poissons, on va ressentir l'espoir à nouveau.

4. Les effets de la rétrograde de Neptune en Poissons du 25 juin au 1er décembre:

La planète des rêves est en rétrograde dans le signe le plus rêveur, le Poissons. Neptune est aussi la planète des illusions, et lorsqu’elle fait marche arrière, on ressent un «reality check».

Puisque Neptune est loin de la Terre, ses effets sont subtils, mais on peut tout de même s’attendre à comprendre des choses importantes à propos de nous, mais aussi de nos proches.

5. Les effets de la rétrograde de Chiron en Bélier sur 15 juillet au 19 décembre:

Chiron est non pas une planète, mais plutôt un astre glacé qui gravite autour du Soleil, entre Saturne et Uranus. Chiron représente nos blessures émotives, nos angoisses les plus profondes et notre vulnérabilité.

Quand il entre en rétrograde, cet astre peut nous faire vivre une crise identitaire (rien de moins!), mais il nous encourage à l'accepter et à grandir de cette expérience. C'est le début du processus de guérison!

• À lire aussi: Ce phénomène astrologique va exposer nos plus grandes blessures

6. Les effets de la rétrograde d’Uranus en Taureau du 19 août au 18 janvier 2022:

Cette rétrograde va nous guider jusque dans la nouvelle année. Uranus est la planète des innovations et du progrès, donc lorsqu’elle est en rétrograde, on doit assimiler ce qu’on apprend pour utiliser ces informations lorsque le changement arrive enfin.

Au lieu de nous faire sentir désorienté, cette rétrograde nous permet de comprendre ce qu’on a vécu dans les derniers mois, et de l’assumer.

• À lire aussi: La rétrograde d’Uranus va tout chambouler, mais de façon positive

7. Les effets de la rétrograde de Mercure en Balance du 27 septembre au 18 octobre:

Le mois de septembre va se terminer en beauté, avec une rétrograde de la planète de la communication dans le signe des relations interpersonnelles.

On peut s'attendre à de graves problèmes de communication avec vos amis, famille, partenaire de vie et même collègues. Il faudra porter une attention particulière aux messages qu'on envoie et à comment on s'exprime!

• À lire aussi: 10 choses qui nous arrivent quand Mercure rétrograde

En résumé, lorsque toutes les rétrogrades seront derrière nous en janvier 2022, on s’attend à de grands changements au niveau collectif, donc sur toute la planète.

Avant cela, on fera beaucoup d’introspection, et on utilise ce moment pour voir clair dans ce qu’on veut garder pour notre futur.

Bonne chance!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s