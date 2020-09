Des logements sociaux dans la Plaza Hutchison

La Ville de Montréal a acheté le bâtiment de la Plaza Hutchison, dans Parc-Extension, pour y installer une quarantaine de logements sociaux.

L’immeuble situé au 7290 rue Hutchison avait fait les manchettes par le passé, car un entrepreneur voulait le transformer en condos. Des manifestations avaient eu lieu contre l'embourgeoisement dans ce quartier.

La Ville compte construire une quarantaine d'unités en logement social au coût de 6,5 millions $. L’annonce survient alors que la métropole traverse l’une des plus importantes crises du logement de son histoire.

«[La Plaza] est située dans un secteur qui est en mutation, un secteur qui est priorisé aussi et où les besoins sont grands. Il y a eu des effets de la gentrification», a fait savoir Robert Beaudry, responsable de l’habitation au comité exécutif, dans un point de presse mercredi.

L’annonce plaît grandement à la conseillère Rosannie Filato, qui s’est dite fière de pouvoir «redonner ce bâtiment à la communauté».

«Ça va nous permettre de conserver une mixité sociale et une mixité économique au cœur même de Parc-Extension et de l’arrondissement. On espère aujourd’hui permettre aux résidents de Parc-Extension de continuer à habiter leur quartier», a-t-elle dit.