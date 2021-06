Voici LA jupe que tout le monde va porter cet été

Partager







Une tendance claire en matière de jupe se dessine depuis un moment déjà, mais sera définitivement la vedette cette année: la jupe de tennis!

En effet, cette jupe au look un peu sportive, un peu écolière, se taille une place majeure dans les tendances mode de l'été 2021.

Caractérisée par ses larges plis, cette jupe s’adapte à plusieurs styles différents. On peut la porter avec un chandail chaud, comme un coton ouaté, pour un look décontracté.

On peut opter pour une version à carreaux, pour un look très Gossip Girl.

Avec les bons accessoires, une jupe de tennis peut même donner un look plutôt «edgy».

Portée avec un cardigan, la jupe deviendra alors plus chic. On peut casser le look avec une paire de chaussures de course.

Si on préfère le look sportif, on peut l’agencer à un haut de sport et une veste, ou bien un chandail polo!

Les options sont multiples et c’est un must cet automne.

Voici quelques exemples de jupes pour adopter cette tendance:

Jupe de tennis blanche de Boohoo, 30$ en ligne

Courtoisie

Minijupe tennis à plis de Twik, 69$ chez Simons

Courtoisie

Jupe plissée avec shorts intégrées, 19$ chez Amazon

Courtoisie

Minijupe plissée à carreaux de Twik, 69$ chez Simons

Courtoisie

Jupe courte plissée de SHEIN, 21$ en ligne

Courtoisie

Jupe plissée bleu clair de H&M, 30$ en ligne

Courtoisie

