Nos suggestions culturelles pour le week-end

Vous avez du temps libre cette fin de semaine? Voici ce que le 24 Heures vous suggère côté culture.

Coup de cœur

ROMAN

La traque du Phénix

L’autrice Marie-Anne Legault présente cet automne son deuxième roman, qui nous immerge dans le grand mystère du meurtre d’un itinérant surnommé le « Phénix ». Deux amies, l‘une est travailleuse sociale à l’Accueil Bonneau et l’autre est neuropsychologue et pratique à l’Université de Montréal, joignent leurs forces pour comprendre la mort de ce génie torturé, devenu sans-abris. Au travers de leur enquête, elles font la connaissance d’autres personnages tout aussi perturbés et perturbants qui parfois brouillent ou éclairent les pistes. Ce suspense captivant nous transporte également à travers différentes époques et aux quatre coins du monde. Mystérieux et envoûtant. Chaque page nous garde définitivement en haleine.

* Sorti le 1er septembre

Je sors

CINÉMA

Slaxx

Réalisé par Elza Kephart, le film d’horreur Slaxx met en vedette Romane Denis (Charlotte a du fun), Brett Donahue (Come Back), Sehar Bhojani (série Coroner), Stephen Bogaert (X Men Apocalypse) et Kenny Wong (Transplant) dans les rôles principaux. Le scénario raconte l'histoire surréaliste d'une paire de jeans diabolique, qui littéralement tue des fashionistas branchées qui n’ont aucune idée des répercussions mondiale du fast fashion et du capitalisme. Alors qu’une caissière idéaliste dans un magasin de mode se rend compte des meurtres sinistres de ses collègues, elle tente le tout pour le tout pour arrêter les massacres.

* En salle le 11 septembre

DANSE

Le Festival Quartiers Danses

Le coup d’envoi est lancé pour le Festival Quartiers Danses, qui présente également un volet en ligne. Cette 18e édition hybride de dix jours propose une programmation avec 16 co-créations de chorégraphes et de réalisateurs montréalais, qui seront mises en ligne gratuitement sur la nouvelle plateforme de diffusion web. De plus, les passants de Montréal pourront profiter de 17 performances extérieures dans le Quartier des spectacles, au Musée des beaux-arts de Montréal, au musée McCord et dans le Sud-Ouest. Ne manquez pas les prestations et des performances spontanées des chorégraphes Kyra Jean Green, Andrea Peña ou encore Charles Brecard.

* Dès demain – Pour la programmation complète, rendez-vous au quartiersdanses.com

CINÉMA

La Galerie des cœurs brisés

Produit par nulle autre que la chanteuse Selena Gomez, la comédie romantique La Galerie des cœurs brisés relate l’histoire de Lucy, 26 ans, assistante dans une galerie d’art new-yorkaise. Après une rupture difficile, la jeune femme décide de créer La galerie des cœurs brisés, un espace éphémère redonnant vie aux objets délaissés par l’amour. Grande collectionneuse de souvenirs amoureux, Lucy ne se doute pas de la popularité de sa galerie, qui deviendra le symbole de nouveaux départs pour les cœurs brisés. Le long métrage met en vedette Geraldine Viswanathan (Blockers) et Dacre Montgomery (Stranger Things).

* Sorti le 11 septembre

Je reste

TÉLÉ

L’Académie électrique du Guide de l’Auto

Amateurs d’automobiles, ne manquez pas la nouvelle émission L’Académie électrique du Guide de l’Auto. Chaque semaine un véhicule électrique sera testé par un duo de célébrités lors d’un parcours à obstacles. Le magazine mettra en lumière la puissance, l'agilité, l'avantage économique et les bienfaits écologiques des véhicules électriques. Plus actuel que jamais, le virage vert suscite beaucoup de questions auprès des consommateurs et l’Académie est justement là pour y répondre. Pour cette première émission de la saison, les humoristes José Gaudet et son protégé Sam Breton s’affrontent avec la Jaguar I-PACE. Qui sera couronné gagnant?

*Demain à 11h30 à TVA

LIVRE

Falastin

Au fil des pages, des photos et des recettes, le nouveau livre de recettes Falastin nous transporte en plein voyage culinaire au Moyen-Orient. Dans ce magnifique ouvrage de plus de 110 plats différents, le chef Sami Tamimi, en collaboration avec Tara Wigley, nous fait découvrir les saveurs de sa Palestine natale, allant des artisanes du yogourt de Bethléem aux pêcheurs de Gaza, en passant par les maîtres-tahini de Jérusalem et les marchands de Naplouse. On y découvre les secrets de la gastronomie orientale avec ses couleurs, ses épices et ses parfums.

* Sorti le 9 septembre

DOCUMENTAIRE

Affronter l’inconnu – La pandémie vue de l’intérieur

PHOTO COURTOISIE/Club Illico

Avec ce nouveau documentaire réalisé par le Bureau d’enquête, la journaliste-réalisatrice Marie-Christine Noël et son vidéaste Manu Chataigner ouvrent une fenêtre sur les coulisses du milieu de la santé, lors de la première vague de la pandémie de la COVID-19. Alors que le Québec est au sommet de la courbe de propagation, des travailleurs considérés comme des héros luttent pour sauver des vies, malgré des conditions hyper difficiles. Ce grand reportage nous transporte aux premières loges de cette crise sanitaire.

* Disponible depuis le 10 septembre exclusivement au Club Illico

EP

Imperméable

Pour la rentrée musicale d’automne, l’auteur-compositeur-interprète Olivier Couture présente son tout nouvel EP Imperméable. Ce mini-album composé de cinq chansons dont le récent extrait La pluie, nous dévoilent un son qui marie le folk et la pop. Habitué d’un style plus rétro des années 60 qui rappellent les classiques du répertoire français, Couture change de cap et se découvre tant au niveau personnel qu’artistique et aborde le thème de la liberté, qui est centrale à chacune de ses compositions.

* Sorti le 10 septembre

WEB

Verso

En direct de la scène du Théâtre Prospero, sera présenté en webdiffusion, ce soir et demain, la création Verso de la chorégraphe Audrey Bergeron. Inspirée des films muets et en noir et blanc, l’œuvre réunit un quatuor féminin et un pianiste au cœur d’une danse à la fois truquée et décalée. La démarche artistique nous plonge dans une ambiance à la fois sombre et poétique, où le mouvement inversé ou « rembobiné » est recréé. Le spectateur est invité dans un rendez-vous loufoque et vivant où le mouvement, le son et l’image, entre danse, musique et cinéma ne font qu’un.

* Ce soir à 20h et demain à 14h au danse-cite.org/fr/spectacles/2020/verso

TÉLÉ

En direct de la rentrée

L’animatrice France Beaudoin ouvre son plateau du studio de l’émission En direct de l’univers pour l’émission spéciale En direct de la rentrée qui souligne la rentrée télévisuelle de Radio-Canada. Durant 90 minutes, elle y accueille plusieurs pointures populaires comme Christian Bégin, Marina Orsini, Pierre-Yves Lord, Guy A. Lepage et bien d’autres, pour un show-variété qui risque d’être haut en émotions. Pour lancer la saison 2020-2021, plusieurs artistes viendront interpréter des chansons qui ont marqué la vie des personnalités-invités.

* Samedi soir à 18h30 à Ici Télé Radio-Canada