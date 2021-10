15 nouveaux films et séries d’horreur à écouter d’ici l’Halloween

Partager







L’automne est le moment parfait pour écouter des films et des séries d’horreur et, bonne nouvelle, il y a une tonne de nouveautés à voir en 2021.

Sur toutes les plateformes de diffusion, et même au cinéma, il y a une foule de nouveaux titres autant pour les plus grands fans d’horreur que pour les poules mouillées qui ont simplement envie de se mettre dans l’ambiance de l’Halloween.

Voici donc 15 nouveautés d’horreur à voir cet automne:

1. Don't Breathe 2

La suite de ce film à succès de 2016 est tout aussi prometteuse. Ce second volet renverse la vapeur alors qu'on voit le vétéran aveugle Norman Nordstrom tenter de se repentir pour le mal qu'il a causé. Il vit maintenant en isolement où il prend soin d'une petite fille. Lorsque celle-ci se fait kidnapper, il va tout faire pour tenter de la sauver.

Au cinéma depuis le 13 août

2. American Horror Story : Double Feature

La dixième saison de cette série d’anthologie horrifique est enfin ici! Contrairement aux saisons précédentes, celle-ci est divisée en deux parties avec une distribution différente pour chacune d'entre elles. La première partie, Red Tide, raconte l'histoire d'une famille qui s'installe dans la petite ville de Provincetown. Le père de la famille, un écrivain qui se butte au syndrôme de la page blanche, se fait rapidement face à des évènements troublants.

La seconde partie, Death Valley, se concentre plutôt sur des individus dans le désert qui semblent faire une rencontre avec des extraterrestres.

Sur Disney + et FXNOW depuis le 25 août

3. Candyman

Du même réalisateur que Get Out et Us, Candyman est en quelque sorte la suite du film de 1992 du même nom. Dans cette version, un jeune homme du nom de Anthony va découvrir la vérité au sujet du «Candyman» et ceci l’inspire dans ses œuvres de peinture. En illustrant cet univers, il ouvre sans le savoir une porte vers quelque chose de très troublant...

Au cinéma et sur Crave depuis le 27 août 2021

4. Malignant

Réalisé par James Wan (Saw, Insidious, Conjuring) ce film suit Madison alors qu'elle commence à avoir des visions dans lesquelles elle assiste à d'horribles meurtres commis par une entité vicieuse. Paralisée par la peur, elle comprend éventuellement que ces cauchemars éveillées sont en fait une terrifiante réalité.

Au cinéma depuis le 10 septembre

5. Nightbooks

Basé sur le roman du même nom, ce film d'horreur fantastique destiné aux ados suit Alex, un jeune garçon fan d'histoires macabres qui devient prisonnier d'une méchante sorcière. Celle-ci l'oblige à inventer des histoires d'horreur à lui raconter chaque nuit, faute de quoi il devra mourir. Alex se lie d'amitié avec Yazmin, la servante de la sorcière, et, ensemble, ils tentent de s'échapper.

Sur Netflix depuis le 15 septembre

6. Midnight Mass

Du créateur de The Haunting of Bly Manor, cette nouvelle série d'horreur promet de devenir notre nouvelle obsession. Elle se déroule sur une petite île isolée, Crockett Island. Le quotidien paisible des habitants y est dérangé par le retour d'un homme au lourd passé et l’arrivée d’un nouveau prêtre charismatique.

Sur Netflix depuis le 24 septembre

8. No One Gets Out Alive

Ce film suit Ambar, une jeune immigrante qui rêve d'une vie meilleure aux États-Unis. Contrainte de prendre une chambre dans une pension, elle se retrouve prisonnière d'un cauchemar sans issue. Bonus, il a été réalisé par le québécois Santiago Menghini!

Sur Netflix depuis le 29 septembre

8. Addams Family 2

La suite du film animé de 2019 n'est peut être pas la plus terrifiante sur cette liste, mais elle saura plaire à toute la famille! Dans ce second chapitre, la famille Addams part road trip pour tenter de se rapprocher les uns des autres.

Au cinéma dès le 1er octobre

9. Venom : Ça va être un carnage

Ce film de superhéros n'est pas comme les autres! Il a beau se dérouler dans le même univers que Spider-Man, le monde de Venom est si glauque qu'il qualifie plutôt de film d'horreur. Dans la suite, Eddie, qui vit toujours avec le symbiote Venom, sera confronté à Carnage. Ce tout nouveau super-vilain qui va lui en faire voir de toutes les couleurs.

Au cinéma dès le 1er octobre

10. There's Someone Inside Your House

Basé sur le roman du même nom par Stephanie Perkins, ce film suit un groupe d'amies à l'école secondaire. Les élèves sont persécutés par un homme masqué qui menace d'exposer leurs secrets. Le film met aussi en vedette le québécois Théodore Pellerin et a été produit par la même équipe que Stranger Things et que l'univers de la Conjuration. Ça promet!

Sur Netflix dès le 6 octobre

11. Chucky

La poupée maléfique est de retour dans sa propre série télé. Celle-ci est une suite directe au film de 2017, Le Retour de Chucky. Lorsqu'une poupée Chucky vintage est vendue dans une vente de garage, un petit village américain est terrorisé par des meurtres étranges.

Dès le 15 octobre sur la chaîne Syfy disponible au Canada via YouTube TV ou grâce à un VPN

12. Halloween Kills

Le tout dernier film dans cette saga d’horreur légendaire! Dans Halloween Kills, Laurie Stride et sa famille seront à nouveau confrontés au tueur Michael Myers et elles veulent en finir, une bonne fois pour toute.

Au cinéma dès le 15 octobre.

13. I Know What You Did Last Summer

Une toute nouvelle série télé inspirée du film iconique des années 90 arrive très bientôt. Comme dans la version originale, un groupe d'amis commet l'irréparable lors d'une soirée arrosée. Après avoir happé un homme avec leur voiture, ils font le pacte de cacher le corps et de garde le secret pour toujours... jusqu'à ce qu'ils soient traqués un à un.

Sur Amazon Prime dès le 15 octobre

14. Last Night In Soho

Eloise est une jeune femme passionnée de mode. Un jour, elle voyage dans le temps et se retrouve mystérieusement dans les années 1960. Elle y rencontre Sandie qui n'est alors qu'une éblouissante chanteuse en devenir. Cependant Londres de cette époque cache bien ses choses. De plus, le temps semble se désagréger et cela aura de lourdes conséquences.

Au cinéma dès les 22 octobre

15. Antlers

Julia, institutrice dans une petite ville minière de l'Oregon, découvre qu'un de ses élèves est victime de son père et de son frère. Elle va alors enquêter avec son frère Paul, le shérif local. Ils vont découvrir un secret surnaturel aux conséquences terrifiantes.

Au cinéma dès le 29 octobre

Bon visionnement!

