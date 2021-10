Voici le chandail chaud que tout le monde s’arrache cet automne

Partager







Une pièce boudée depuis maintenant plus d’une décennie fait un retour fracassant dans nos garde-robes pour l'automne 2021: le débardeur!

Ce vêtement sans manches est une pièce classique des uniformes scolaires ou de travail, mais cette dernière se voit désormais adoptée par les stars et instagrameuses les plus fashion. Longtemps boudée pour son look un peu trop preppy, cette pièce refait une entrée fracassante dans nos garde-robes pour l’automne 2021.

Le débardeur version 2021 est porté en format XXL: pas question qu’il épouse les formes! On l’adopte sous une chemise blanche également surdimensionnée pour un look classique, mais réinventé.

Ou encore un t-shirt blanc simple et cintré, qui donne toute l'attention souhaitée au débardeur.

Les plus frileuses seront heureuses du retour du gilet sans manches qui ajoute une couche supplémentaire sans créer un effet de lourdeur à l’ensemble. On peut même l’adopter en version col roulé pour encore plus de rétention de chaleur!

Pour celles qui veulent pousser le look preppy à son comble, on peut choisir un débardeur au motif de losange, un imprimé qui a disparu de nos garde-robes depuis une quinzaine d’années, mais qui se pointe de plus en plus le bout du nez sur les #OOTD des plus stylées.

Pour copier ce look accessible, mais toujours fashion cet automne, voici quelques options de débardeurs à tous les prix. Bon magasinage!

1. Débardeur col V tricot laine de Twik, 50 $ chez Simons

2. Débardeur court sans manche, 28 $ chez Amazon

3. Débardeur en tricot à gros col V, en rabais à 16 $ chez Ardène

4. Veste en tricot, 55 $ chez Dynamite

5. Débardeur col roulé en tricot torsadé, en rabais à 24 $ chez Ardène

6. Débardeur tricot ultradoux de Twik, 39 $ chez Simons

7. Chandail sans manches, 20 $ chez H&M

