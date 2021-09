Les 4 signes astrologiques les plus fidèles en amour et en amitié

Partager







De par leur nature, certains signes astrologiques ne trahiront jamais votre confiance. Voici les 4 signes astrologiques les plus fidèles, que ce soit en amour ou en amitié.

4. Scorpion

Pour la personne Scorpion, l’honnêteté et la confiance sont deux valeurs fondamentales. Malgré ce qu’on dit sur sa généreuse libido, la Scorpion n’a pas l’habitude d’être infidèle. Toutefois, elle s’attend à la même loyauté de votre part. Si vous lui donnez cette ultime garantie, vous découvrirez un être sensible, intense et dévoué.

3. Capricorne

La fidélité est probablement la plus grande qualité de la Capricorne. Quand elle décide de s’investir dans une relation, c’est qu’elle considère que celle-ci en vaut la peine. La plupart du temps, elle a pris le temps d’y réfléchir. Une fois la décision prise, elle va consacrer autant d’énergie à aimer qu’à soutenir l’autre, que ce soit en amitié ou en amour.

2. Le Taureau

Ce n’est un secret pour personne: la personne Taureau aspire à une stabilité émotionnelle. Elle cherche à bâtir une relation amoureuse sérieuse, à long terme. Elle fera tout en son pouvoir pour que celle-ci fonctionne. Elle se sent pleinement épanouie quand elle a les deux pieds bien ancrés dans le sol. Ça lui prend du solide!

1. Le Poissons

La personne Poissons n’a que faire des relations éphémères qui se succèdent. Grande romantique, elle aspire à trouver l’amour. C’est une idéaliste dans toutes les sphères de sa vie. Pour cette raison, elle n’aura aucun problème à s’imaginer passer le reste de sa vie avec l’être aimé. Avec un peu de chance, elle trouvera son équivalent!

