5 nouvelles tendances pour un Zoom en beauté

Vous pouvez être en beauté et dans un environnement distingué même en mode télétravail! L’industrie des cosmétiques s’est adaptée au nouveau style de vie des consommatrices, qui sont nombreuses à travailler de la maison. En vidéoconférence, on priorise les looks naturels et confortables, sans oublier les manucures fraîches et les soins de peau révolutionnaires, et on aime travailler dans un bureau qui sent bon. Voici cinq nouveaux produits tendance pour l'automne.

Masque pour les cils de Maybelline

Quand on sort peu de chez soi, les occasions de porter des faux cils ou d’arborer un maquillage complet se font plutôt rares. C'est le temps de chouchouter ses cils : voilà que la marque Maybelline offre un premier masque pour ceux-ci! Le produit est infusé de fibres du complexe Pro-Kera, d'huile d'argan et de beurre de karité, pour un traitement-choc aux cils qui ont été stressés dus à une utilisation intensive du mascara et des extensions de cils. De plus, sa brosse à pointe floquée facilite l'enrobage de tous les cils, des racines aux pointes. Il est conseillé de le porter pendant la nuit, au moins trois fois par semaine, pour des cils fortifiés, plus souples et doux. Nettoyez le tout le matin, juste avant votre réunion ZOOM, et le tour est joué!



À 9,49$ dans les pharmacies et magasins de grandes surfaces

Manucure végane avec les vernis Looky Big Free

Vive les manucures maison en temps de télétravail! Oubliez les vernis qui ne durent pas avec Elle R Cosmétiques qui présente la nouvelle collection de 24 vernis à ongles Looky Big Free. Ces formules non testées sur les animaux sont exemptes de 12 ingrédients suspectés d’être nocifs pour la santé et sont considérées comme végétaliennes. Au fini, votre manucure sera hyperbrillante et surtout durable. La comédienne Ingrid Falaise en est l’ambassadrice, et c'est pour une bonne cause : pour chaque bouteille de vernis vendu, 1$ sera remis à la Fondation des Gouverneurs de l’Espoir, au profit de la recherche sur les cancers pédiatriques.

À 11,99$ dans les pharmacies Uniprix, Proxim, Brunet, Familiprix et en ligne sur le site web de ellercosmetiques.com

Des lèvres brillantes et pulpeuses avec Bite Beauty

C’est partout sur Instagram : les femmes souhaitent des lèvres plus rebondies comme le clan Kardashian ou plus naturelles comme celles de Naomie Campbell. Il existe des moyens moins dispendieux que les injections pour obtenir l’effet d’une belle bouche pulpeuse, comme découvrir la nouveauté Les Brillants à Lèvres RepulpantsYaysayers de la marque Bite Beauty. La formule qui contient de l’huile de cannelle et d’hyaluronate de sodium est riche en antioxydants, hydrate les lèvres et leur donne une apparence beaucoup plus pulpeuse. À l’application, on ressent une sensation légère de picotement. On retrouve plus de huit teintes pour un maquillage léger en journée, en mode vidéoconférence.



À 33$ chez Sephora et sur le web au bitebeauty.com



Éclat instantané avec IDC Dermo GLŌWFIX

L’éclat de la peau reste au centre des préoccupations de bien des femmes. Notre peau qui est surexposée à la lumière bleue des écrans a besoin d’oxygénation pour retrouver son éclat. C’est pourquoi l’entreprise québécoise IDC Dermo révèle la nouvelle gamme GLŌWFIX, soit une crème de jour et de nuit. Celle de jour dévoile instantanément une peau éclatante grâce aux pigments irisés et diminue tous les signes visibles du vieillissement, soit les rides ainsi que la perte de fermeté et de tonicité. Que ce soit sur Teams ou Zoom, on dit bonjour jour après jour aux pores resserrés, au grain de peau affiné et à une peau plus lisse et plus uniforme avec un éclat durable.



À 79,99$ dans les pharmacies Jean Coutu et Pharmaprix et en ligne sur le site web de idcdermo.com



Les odeurs réconfortantes avec Maison Margiela

Quoi de plus réconfortant que l’odeur du café par un matin frisquet d’une journée d’automne? Les Fragrances de la Maison Margiela ont capturé ces effluves avec le tout dernier parfum de leur collection: Coffee Break par REPLICA. De notre bureau à la maison, imaginez-vous dans un café à Stockholm en quelques pouche-pouche, dans une atmosphère enveloppante, remplie d'arômes chaleureux. Le jus à la fois gourmand et boisé est composé de notes fraîches tirées de la lavande et de la menthe verte mélangées à de l'absolu de fleur d'oranger. Puis au cœur, on retrouve le parfum d'un lait riche, crémeux et mousseux avec un caractère légèrement boisé grâce à l'essence de bois de santal et au cèdre de Virginie.