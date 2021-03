Une comédie romantique mettant en vedette Addison Rae sortira très bientôt

Partager







La star de TikTok Addison Rae a obtenu son tout premier rôle au cinéma dans une comédie romantique qui sortira très bientôt sur la plateforme de diffusion Netflix!

En effet, Addison va jouer dans le «remake» de la RomCom iconique de 1999 She’s All That ou Elle a tout pour elle. Ce film adoré des 90’s, mettant en vedette Freddie Prinze Jr. et Rachael Leigh Cook, raconte l’histoire d’un garçon populaire à l’école secondaire qui fait le pari avec ses amis qu’il peut rendre n’importe qu’elle fille cool en sortant avec elle. C’est alors qu’il tente de séduire Laney, une fille un peu «nerd» et solitaire, pour faire d’elle la reine du bal de finissants en 6 semaines.

Dans la version moderne mettant en vedette Addison, les rôles seront inversés! Le titre sera plutôt He’s All That (ou Il a tout pour lui), et Addison prendra le rôle de la fille populaire de l’école prénomée Padgett.

C'est Tanner Buchanan, qu'on connait pour ses rôles dans Cobra Kai et The Fosters qui va jouer Cameron, le «nerd» qui se transformera en roi du bal de finissants.

Le film sera réalisé par Mark Waters qui nous a entre autres donné Mean Girls et Freaky Friday.

Netflix a annoncé que le film sortirait sur la plateforme cette année, on l'attend donc avec impatience! Le compte Instagram officiel du film a aussi partagé des photos de tournage, montrant les personnages d'Addison et de Tanner.

On a aussi eu droit à une photo de toute la distribution, montrant quels acteurs allaient se joindre à Addison et Tanner. De gauche à droite, nous pouvons voir: Peyton Meyer qui joue Jordan, le petit copain de Padgett (Addison Rae), Myra Molloy qui joue Quinn, une amie de Padgett, Madison Pettis qui joue Alden, la BFF de Padgett, Annie Jacob qui joue Nisha, l'amie de Cameron (Tanner Buchanan), Andrew Matarazzo qui joue Logan, un ami de Jordan, et finalement Dominic Goodman qui joue Track, un ami de la bande.

On a très hâte de voir la bande-annonce, à suivre!

