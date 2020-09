Crimes violents : la surveillance policière augmentera à Montréal

La mairesse de Montréal Valérie Plante a voulu rassurer la population lundi en annonçant que plus de policiers feraient de la surveillance dans la métropole, alors qu'une importante fusillade s'est déroulée dans le Vieux-Port la fin de semaine dernière.

«C’est inacceptable», a répété à maintes reprises la mairesse durant une mêlée de presse qui portait sur les récents épisodes de violence dans la métropole.

«On veut rassurer la province. [...] On a besoin de voir la présence de policiers», ajoute-t-elle.

Alex Proteau/24 Heures/Agence QMI

Les effectifs supplémentaires devraient être déployés dans les prochains jours, dans le Vieux-Montréal et dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Du porte-à-porte sera aussi effectué à ces endroit pour rassurer la population.

Rappelons que dans la nuit de samedi à dimanche, 25 coups de feu ont été échangés entre un homme et des policiers. Quatre civils et un agent du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont subi des blessures lors de l’incident.

Dans la nuit de dimanche à lundi, des coups de feu ont été tirés ciblant un immeuble à logements de Pointe-aux-Trembles.

La mairesse rappelle l’importance du SPVM lors de ce type d’événements. «Ce que l’on veut, c’est la police qui court après la personne qui a tiré», a-t-elle dit.

La dernière fois qu’un policier du SPVM a été blessé par balles remonte à 2013, lors d’un déploiement du Groupe tactique d’intervention.

Financement

Ces événements n'empêchent pas les questionnements sur le financement du SPVM, a dit la mairesse lorsqu’interrogée à ce propos. «On peut avoir un débat de société sur le financement de la police à savoir quel outil on doit donner à la police dépendamment de la situation», a-t-elle dit, faisant notamment référence aux interventions auprès de personnes qui ont des problèmes de santé mentale.

Des mesures légales pourraient être mises de l’avant pour contrer ce genre d’incidents notamment de revoir la réglementation sur les armes à feu, ce qui ne relève pas des municipalités.

Mme Plante a profité de l’occasion pour dénoncer la manifestation anti-masque survenue samedi dernier, réunissant environ 10 000 personnes. «Ça me dépasse. Je ne comprends pas. [...] On peut ne pas être en accord à la limite, après ça de faire une manifestation où on n’a pas de masque... [...] Je trouve ça irresponsable et ce n’est pas ce dont on a besoin en ce moment.»