Échange de 25 coups de feu dans le Vieux-Port

Une fusillade entre des policiers à vélo et un suspect violent dans la nuit de samedi à hier dans le Vieux-Port de Montréal s’est miraculeusement soldée par seulement cinq blessés, alors que 25 coups de feu ont été échangés.

« Vingt-cinq coups de feu, c’est énorme ! Ça aurait pu être beaucoup plus grave et dangereux ! On a vraiment été chanceux qu’il n’y ait pas eu de mort, surtout dans le Vieux-Montréal, où il y a du monde, des gens qui sortent, des gens qui se promènent et qui y vivent », lance François Doré, ex-policier à la Sûreté du Québec.

Tout a débuté hier, vers 2 h du matin, lorsque des patrouilleurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont été appelés à se rendre, pour une plainte pour du bruit, près des Terrasses Bonsecours, un bar proche du quai de l’Horloge, dans le Vieux-Port de Montréal.

Selon nos informations, l’appel aurait été fait suite à une altercation entre deux personnes à proximité de l’établissement.

À leur arrivée sur place, les trois agents à vélo auraient été prévenus par l’un des propriétaires du bar qu’un homme armé était présent, a appris Le Journal.

C’est une fois que les policiers se sont approchés des deux individus en question que la situation aurait dégénéré, selon nos sources.

Pendant que l’un détalait, Adam Pichette, 33 ans, aurait alors sorti de son sac en bandoulière un revolver Smith & Wesson de calibre .38 et tiré sur les agents, en blessant l’un d’entre eux au mollet.

Le pire évité

En ripostant, les trois policiers ont atteint l’assaillant, avant de le maîtriser.

Il a ensuite été conduit en centre hospitalier, où son état était stable, selon le Bureau des enquêtes indépendantes, qui doit élucider cette affaire, puisque des policiers sont impliqués.

Lors de l’échange de tirs qui a totalisé 25 coups de feu, deux clients et une employée du bar ont été atteints par des projectiles. Ils ont été emmenés à l’hôpital où l’on ne craint pas pour leur vie.

Le policier blessé a pu sortir de l’hôpital hier en fin d’après-midi, selon nos sources.

« Quand il y a des coups de feu comme ça, ça ne se contrôle pas toujours. On ne sait pas où ça peut aboutir », ajoute François Doré, pour qui c’est vraiment un drame qui a été évité.

Pour Joanna Kufedjian, une résidente du Vieux-Montréal, l’augmentation de la violence dans le quartier devient extrêmement préoccupante. Car malgré la pandémie, ce n’est pas la première fois que de tels actes se déroulent.

Le 22 août, une double tentative de meurtre est survenue sur la rue Saint-Paul, près de la rue Saint-François-Xavier.

Connu de la police

Pichette est bien connu des services de police pour son passé violent.

En 2019, il a été condamné pour possession d’arme prohibée, altération de numéro de série et possession non autorisée d’une arme restreinte, notamment.

Par le passé, il a également eu des démêlés avec la justice pour plusieurs affaires de voies de fait ainsi que de séquestration.

– Avec Maxime Deland, Agence QMI

♦ La dernière fois qu’un policier du SPVM a été blessé par balles remonte à 2013, lors d’un déploiement du Groupe tactique d’intervention.

