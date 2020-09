[EN VIDÉO] Valérie Plante doit intervenir sur un chantier considéré comme dangereux

View this post on Instagram

En me rendant à vélo au Marché d’été Ahuntsic-Cartierville hier, j’ai croisé un chantier dangereux au coin des rues Jarry et Christophe-Colomb. Beaucoup de familles, à pied comme à vélo, tentaient de traverser en l’absence de signalisation et de consignes claires. Je me suis arrêtée pour en discuter avec les travailleuses et travailleurs et j’ai contacté l’Escouade mobilité qui est débarquée rapidement sur place pour sécuriser le chantier. Plus tard, j’ai fait le suivi avec mon équipe. . . Lorsque les Montréalais•es sont confronté•es à des situations problématiques sur la voie publique, il est important de le signaler sur-le-champ en appelant le 311. . . Depuis 2 ans, nous avons créé l’Escouade mobilité qui a pour mission de limiter les nuisances et de faciliter la circulation. L’Escouade, avec le SPVM et le Centre de gestion de la mobilité urbaine, peut intervenir rapidement quand des enjeux en lien avec des chantiers surviennent. C’est l’un des outils dont notre administration s’est dotée pour veiller à la sécurité de tous les usagers, peu importe leur moyen de déplacement.