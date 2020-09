Le rappeur Raccoon sort un nouvel album aux saveurs old-school

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur:

Album

Le set up – Raccoon

Le rappeur Raccoon, de son vrai nom Shamyr Daléus-Louis, a lancé vendredi un tout nouvel album. Le musicien avait reçu un bel accueil pour son précédent album « Gentil pour un noir ». Raccoon, qui est des Révélations Radio-Canada, mélange le style old-school avec des instruments contemporains.

Sorti le 11 septembre

Je sors:

Cinéma

Lola vers la mer

Suite au décès de sa mère, Lola, une jeune trans, doit entreprendre un voyage vers la côte belge avec son père qu’elle n’a pas vu depuis deux ans. La jeune fille de 18 ans devait se faire opérer avec l’aide financière de sa mère. Le paternel a honte de son fils qui veut devenir une femme. La route ensemble sera, vous pouvez le deviner, lourd en émotions.

Ce soir à 20h15 au Cinéma du Musée – 1379-A, rue Sherbrooke Ouest

Activité

Mardis quiz aux Jardins Gamelin

Le pub ludique Randolph est en charge d’animer les soirées quiz aux Jardins Gamelin. Entre amis ou en famille, testez vos connaissances avec des animateurs dynamiques. L’activité dure environ une heure et est gratuite.

Ce soir à 19h30 à la Place Émilie-Gamelin – 1500 rue Berri

Je reste:

Télé

Toute la vie

L’école reprend pour les étudiantes de l’école Marie-Labrecque. Dès ce soir, on pourra finalement savoir si le bébé d’Anaïs et Tommy est bien en vie ou non. Tina et Christophe accueilleront également un nouveau groupe d’étudiantes enceintes.

Ce soir à 21h à ICI Télé

Véro Boncompagni-2020

Livre

Éléonore

Hugo Fontaine et Marc Tison nous amènent dans une aventure moderne de chercheurs d’or avec ce livre qui raconte l’histoire derrière la mine Éléonore qui se trouve à 200 km à l’est de la baie James. Très bien documenté par les auteurs, le récit suit le groupe d’explorateurs québécois qui ont découvert cette mine d’or. On lit se livre comme un roman même s’il n’en est pas un!

Sorti le 8 septembre

Humour

Showman

Le sixième one-man-show d’Anthony Kavanagh est maintenant disponible. Showman a connu un énorme succès en Europe puis a été adapté pour le Québec par la suite. Au cours du spectacle, l’humoriste aux multiples talents nous fait découvrir les différentes facettes de sa personnalité.

Disponible depuis le 2 septembre en vidéo sur demande

Ben Pelosse / JdeM

Télé

Pézie et Sansdrick dans l’décor!

On les a connus dans deux différentes saisons d’Occupation Double et maintenant ils ont cette émission de télévision ensemble. Les amis Pézie, designer, et Sansdrick, ébéniste, y unissent leurs forces. Ils font le tour du Québec avec un entrepreneur afin de concevoir des décors fabriqués avec des matériaux locaux.

Ce soir à 19h30 à Canal Vie

Livre

Chapleau : Depuis mes débuts

Les 50 ans de carrière du caricaturiste Serge Chapleau sont reproduits dans cet ouvrage qui comprend des caricatures, des dessins, des affiches et les personnages de Gérard D. Laflaque. Des personnalités connues, qui ont été victimes des moqueries du caricaturiste, donnent également leur avis sur Chapleau.

Sorti le 10 septembre

Album

The Covideo Sessions – Half Moon Run

Le trio montréalais Half Moon Run a sondé ses fans sur Facebook avant de conclure qu’un album regroupant les chansons interprétées dans leur Covideo lors du confinement serait une bonne idée. L’opus comprend donc les 11 chansons de ces vidéos. Il est disponible qu’en vinyle et sur les plateformes numériques.