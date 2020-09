Discussion autour de la fin du monde

Coup de cœur :

Web : Échange sur la fin du monde

Le magazine Nouveau Projet publiait le 8 septembre un tout nouveau numéro intitulé simplement «La fin d’un monde» et entièrement consacré aux nombreuses fins qui pourraient survenir au courant des années et décennies à venir, aux pertes qu’elles engendreraient mais également aux recommencements qui pourraient naître alors. Pour enrichir la réflexion, le magazine propose ce soir une rencontre virtuelle sur Zoom, rassemblant six des auteurs qui ont participé au numéro, pour en discuter davantage.

Ce soir à 20h via la page Facebook de Nouveau Projet

Je sors :

Cinéma

Les parfums

La comédie «Les parfums», du réalisateur Grégory Magne, sera présentée aujourd’hui au Cinéma Beaubien. On y suit la relation entre Anne Walberg, une célébrité dans le monde du parfum au caractère hautain, et Guillaume, son nouveau chauffeur, qui n’a pas peur de lui ternir tête.

Aujourd’hui à 15h45 au Cinéma Beaubien - 2396, rue Beaubien Est

Les parfums / Courtoisie

Exposition

Paysages montréalais

Le Château Ramezay, situé dans le Vieux-Montréal, présente actuellement l’exposition «Paysages montréalais – Œuvres d’art de la collection Power Corporation du Canada» à travers laquelle 30 tableaux représentant des paysages de Montréal de 1870 à 1972, provenant de 15 artistes canadiens de courants artistiques différents, seront présentés. L’exposition se terminera le 4 octobre prochain.

Aujourd’hui de 9 h 30 à 16 h 30 au Château Ramezay - 280, rue Notre-Dame Est

Le port de Montréal, Adrien Hébert

Cinéma

La dernière plongée de Dave

Le long métrage documentaire « La dernière plongée de Dave», du réalisateur québécois Jonah Malak, sera présenté ce soir au Cinéma du Parc. Le film présente l’expédition de Don et Dave, deux spéléo-plongeurs, qui s'est déroulée en octobre 2004, alors qu’ils ont plongé à Boesmansgat, une grotte mythique en Afrique du Sud, battant ainsi un record du monde de profondeur. Cela dit, au moment de toucher le fond, Dave trouve un corps. Les deux hommes tenteront ensuite de revenir le récupérer.

Ce soir à 18h30 au Cinéma du Parc - 3575, avenue du Parc

La dernière plongée de Dave / Courtoisie

Je reste :

Livre

Le goût du vrai

Le physicien et docteur en philosophie Étienne Klein propose avec «Le goût du vrai» un court texte cherchant à réfléchir à notre rapport à la science et au vrai, dans cette époque de pandémie qui voit les théories du complot fleurir.

Disponible depuis le 2 juillet

Livre

Le sens du pays

L’ex-ministre et membre fondateur du Parti québécois Gilbert Paquette cherche avec le livre « Le sens du pays : Refonder le combat indépendantiste» à faire le bilan du Parti québécois. Pour qu’une véritable refondation indépendantiste puisse avoir lieu, l’auteur croit notamment que la formation politique, fondée en 1968, devrait disparaître.

Disponible depuis le 7 septembre

EP

Emerald EP - The Moonlight Club

La formation The Moonlight Club proposait vendredi dernier un tout nouvel EP intitulé «Emerald EP». Le groupe y dévoile cinq titres aux sonorités indie et rock.

Disponible depuis le 11 septembre

The Moonlight Club Crédit: Jean-Philippe Sansfacon

Livre

Faire école

La maison d’édition Somme toute faisait paraître mardi un tout nouvel essai intitulé « Faire école : Profession enseignante, société et santé mentale » de Capucine Esther Beauchemin. L’autrice, qui enseigne à Montréal depuis une dizaine d’années, y aborde notamment la mauvaise condition du système d’éducation, illustrée à son avis par son sous-financement, ses locaux vétustes et la diminution de ses services spécialisés. Elle dénonce entre autres le poids du discours néolibéral dans la gestion de nos écoles.

Disponible depuis le 15 septembre

Album

WONDERFUL - Carla Blanc

L’auteur-compositeur-interprète Charles Lavoie, membre du groupe Dear Criminals, propose un nouveau projet artistique et devient l’instant d’un album Carla Blanc. L’artiste y propose un opus de douze titres aux sonorités parfois pop, parfois hip-hop, toujours très accrocheur. On y suit, de façon chronologique, l’évolution d’une histoire d’amour.

Disponible depuis le 11 septembre