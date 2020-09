Laval : Illumi revient, trois fois plus gros

Avec une taille triplée et une nouvelle thématique d’Halloween, le parcours illuminé d’Illumi - Féerie de Lumières est de retour à Laval cet automne et vise à devenir le «seul événement de grande envergure» de la pandémie, tout en respectant les mesures sanitaires.

«Probablement qu’on va être le seul événement de grande envergure non seulement au Québec, au Canada, et probablement en Amérique et peut-être même sur la planète à cause de notre adaptation», estime Normand Latourelle, directeur artistique d’Illumi et président de Cavalia, l'entreprise derrière le parcours.

COURTOISIE

L'événement se tiendra du 9 octobre au 10 janvier et le parcours pourra se faire non seulement à pied, mais aussi en auto ou dans un petit train. Il comportera 17 tableaux fantastiques, dans lesquels 15 millions d'ampoules DEL éclaireront plus de 30 000 structures.

Une thématique Halloween sera au rendez-vous et précèdera celle du temps des Fêtes, ce qui explique pourquoi l’activité débute en octobre. Cavalia et M. Latourelle tenteront aussi une «première incursion dans le monde de la fibre optique» alors qu’une centaine de grands pissenlits en fibre optique seront à contempler.

Contrairement à l'an passé, il n'y aura pas de marché de Noël avec des commerçants, mais des camions de nourriture de rue seront sur place.

Billets

Pandémie et distanciation sociale obligent, les places seront limitées. «Le problème, c’est de gérer la demande. Exceptionnellement, on va devoir limiter le nombre d’accès», a concèdé M. Latourelle. Des ajustements ont été réalisés afin d’éviter les afflux de visiteurs et d’éviter toute congestion à la sortie, a précisé le directeur artistique.

En 50 jours l’an dernier, 500 000 visiteurs ont foulé le site, un record pour un événement payant à la billetterie, a vanté Cavalia.

Cette année, les visiteurs devront arriver à l’heure indiquée sur leur billet afin d’éviter un trop grand afflux et de respecter la distanciation sociale. Il sera obligatoire de se procurer les billets d’avance et de les réserver en ligne afin d’avoir accès à la date, à la plage horaire et à l’expérience désirées.

Les billets sont en vente dès maintenant au www.illumi.com. Pour l’expérience en voiture ou à pied, les billets sont en vente à partir de 15,50 $ par enfant (3-12 ans) et à partir de 19,50 $ par adulte (13 ans et +). Il faut ajouter un 10 $ pour la voiture (billet conducteur). Un forfait familial est disponible à partir de 64 $.

«Je trouve ça formidable d’apporter du bonheur là où on côtoie plus de malheur que d’habitude», a résumé M. Latourelle, à propos du contexte particulier de cette année.