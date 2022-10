25 bonnes raisons de redécouvrir le Mile-End durant l’automne

Partager







Le Mile-End est sans aucun doute l’un des plus beaux quartiers de la ville de Montréal. On y retrouve une foule de bonnes adresses, mais aussi une ambiance chaleureuse.

Même si le Mile-End est un beau quartier à découvrir tout au long de l’année... Il est encore plus magique à l’automne, alors que les arbres tournent au rouge et que les lattés sont plus savoureux.

Voici donc 25 bonnes raisons de redécouvrir le Mile-End à l’automne.

Il est impensable de faire une virée dans le Mile-End sans vous offrir un savoureux latté au Café Olimpico. Vous pourrez en profiter pour relaxer sur leur petite terrasse ou simplement boire votre boisson chaude en découvrant le quartier à pieds.

2. Pour prendre quelques clichés dans les ruelles

Le Mile-End est encore plus beau quand l’automne arrive. Profitez-en pour vous promener dans les ruelles et prendre quelques photos.

3. Pour faire des trouvailles dans les différentes boutiques vintage

Dans le Mile-End, il y a une foule de belles adresses pour les amoureux de vêtements seconde main. Commencez votre pèlerinage au Citizen Vintage, continuez le tout à l’Empire de l’échange. Vous devriez faire quelques trouvailles intéressantes!

Situé à même le café les Impertientes, le Ballet Hop! Mile-End propose des cours de ballet accessibles pour tous les niveaux. Les cours sont axés sur le plaisir et non la performance! Vous aurez un plaisir fou! Sachez que Ballet Hop! Possède également un autre studio à Verdun. Il est aussi possible de suivre des cours en ligne juste ici.

5. Pour se commander une douzaine de bagels

Peu importe si vous êtes «team Fairmount Bagel» ou «team Saint-Viateur», le Mile-End c’est le quartier où faire le plein de bagels frais et chauds!

Le fleuriste Dragon Flowers situé sur la rue Bernard est devenu un endroit iconique dans le quartier. Tous les habitants du coin ont pris au moins un cliché devant l’impressionnante devanture de la boutique.

Le déli ouvert depuis 1932 est une institution dans le quartier. Vous y trouverez un sandwich au salami et Bologne grillés servis avec de la moutarde baseball et un soda fontaine à la cerise ou à l’orange. À savourer au moins une fois dans sa vie!

8. Pour élargir votre collection de vinyles

Sur la rue Bernard, vous trouverez une foule de boutiques de vinyles neufs ou usagés. Un arrêt au Sonorama, Phonopolis et à La Rama s’impose!

Le restaurant Fabergé propose des plats d’œufs bénédictine tout simplement décadents... Leur secret? Le fromage St-Paulin!

Le Cinéma Moderne n’est pas une salle de cinéma ordinaire. Ici, vous pourrez assister à la projection de films d’auteur et en profiter pour siroter un bon cocktail! C’est l’adresse parfaite pour un rendez-vous doux!

L’œuvre réalisée durant le Festival Mural en 2019 est issue du travail de Joshua Vides, un artiste américain d’origine guatémaltèque. Le «lave-auto» se trouve au coin de la rue Saint-Urbain et de l’avenue Laurier.

L’un des nouveaux coups de cœur du Mile-End est sans contredit le diner végane Mimi & Jones. Ici, vous pourrez commander des burgers décadents, des frites, des milkshakes... le tout dans un décor rétro et super «instagrammable»!

Offrez-vous une bouffe qui vous réchauffera le coeur au Lloydie's Mile-End. Vous pourrez savourer des plats de cuisine des Caraïbes authentiques. En plus, le resto est super cute!

La boutique de décoration VdeV est un arrêt obligé lors de votre escapade dans le Mile-End. Vous y trouverez des idées cadeaux passe-partout, mais aussi une foule d’objets déco de style boho et moderne qui vous donneront envie de changer le style de votre appartement.

Le salon de coiffure Le Artof est LA place où s’offrir un relooking dans le Mile-End. En plus d’y rencontrer les meilleurs coiffeurs et coloristes de la ville, sachez que vous pourrez prendre une fabuleuse selfie devant leur comptoir d’accueil en fausse fourrure rose. Un incontournable!

La boutique Unicorn est remplie de vêtements et d’accessoires de créateurs locaux. Pas de panique, ici «local» ne signifie pas juste «dispendieux» car il y en a pour tous les budgets. Vous trouverez également de jolis bijoux, des savons et des chandelles fabriqués à Montréal.

Boucle & Papier c’est l’endroit parfait pour trouver une jolie carte de souhaits ou un agenda pour s’organiser. La boutique déborde de produits locaux qui ajouteraient une touche de «wow» à votre nouveau bureau à la maison. Notez toutefois que la boutique est fermée le dimanche!

Cette buvette ultra populaire est un classique du Mile-End. Sa mini terrasse est l’endroit idéal où siroter un bon verre de vin nature et partager un plateau de charcuterie en bonne compagnie, avec une petite laine!

Pour les hommes, la boutique Mercantile située sur l’avenue Saint-Viateur est l’endroit parfait où magasiner. On y retrouve de beaux vêtements, des accessoires beauté et des idées cadeaux pour dépanner. Une belle adresse pour les sœurs, les mères et les blondes qui ne savent pas quoi offrir aux hommes dans leur vie!

Pas de doute, la boulangerie Guillaume est une des adresses les plus populaires du quartier. On y va pour se bourrer la face dans les croissants ou pour se procurer une bonne miche bien craquante pour son brunch du dimanche!

Que ce soit pour une manucure, une pédicure, une épilation ou encore pour essayer la lamination des sourcils, l'équipe de The Ten Spot sera aux petits soins avec vous afin que vous passiez un moment hyper relaxant. Vous ressortirez de là bien dans votre peau et de bonne humeur c'est garanti!

Le joli bistro Kabinet a tout pour plaire. Anciennement un bar à cocktails, l'établissement a récemment changé son offre pour devenir un petit bistro de cuisine française. Son décor magnifique composé de chaises cesca, de bancs de velours et de peintures fabuleuses vous transportera! Une belle adresse a redécouvrir!

Avant de rentrer chez vous, assurez-vous de faire un arrêt à la Boucherie Lawrence. Le coin épicerie fine possède une tonne de produits locaux savoureux comme du miel, du sirop d’érable, des cidres, du vin mousseux, des confitures, du Kombucha et plus encore. Côté viande, tout y est! Si vous avez une fringale, essayez leur classique sandwich jambon beurre qui est tout à fait délicieux.

Le restaurant l’Île Flottante propose un menu exploratoire et savoureux avec une touche locale ultra intéressante. Vous pourrez choisir entre un menu dégustation de trois, cinq ou sept plats et vous faire guider par les serveurs expérimentés afin de vivre une soirée gastronomique parfaite, ou presque! Côté vin, on retrouve une carte remplie de produits naturels!

Il y a de nombreuses autres adresses à découvrir dans le Mile-End! Prenez le temps de vous promener partout dans ce beau quartier et surtout de flâner un après-midi au magnifique parc Lahaie!

