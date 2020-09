Montréal: Report de l'installation d'une piste cyclable sur la rue Saint-Zotique

Les travaux d'aménagement d'une piste cyclable sur la rue Saint-Zotique dans le quartier Rosemont, à Montréal, sont reportés en 2021.

Afin de donner un répit aux résidents et commerçants du secteur, l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a reporté au printemps prochain son projet de piste cyclable entre l'avenue De Lorimier et la rue Saint-Urbain.

«Vu les nombreux chantiers en cours, il aurait été déraisonnable de mettre Saint-Zotique à sens unique dans ce secteur avant la fin des travaux qui impactent lourdement les résidents et commerçants des environs de la Plaza Saint-Hubert depuis des mois», a mentionné par communiqué le maire de Rosemont–La Petite-Patrie, François William Croteau.

La Société de développement commercial de la Plaza Saint-Hubert, qui regroupe quelque 400 commerces et entreprises, s'est réjouie de cette décision. «Le report au printemps de l’aménagement des voies cyclables dans ce secteur, alors que la revitalisation de la Plaza Saint-Hubert sera complétée, est un grand soulagement pour nos commerçants», a souligné son directeur général, Mike Parente.

«Ce volte-face prouve encore une fois que l'administration Plante se montre à l'écoute uniquement lorsqu'elle est acculée au pied du mur au lieu de consulter véritablement», estime le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'urbanisme, Francesco Miele.

Les amoureux du vélo ne sont pas laissés pour compte; ils pourront bénéficier des nouvelles installations cyclables en cours de déploiement plus à l'est sur Saint-Zotique, entre l’avenue De Lorimier et le boulevard Lacordaire.

Annoncé en juin 2019 dans le cadre de la Vision Vélo, le projet de piste cyclable sur la rue Saint-Zotique devrait permettre de sécuriser et prolonger l'axe cyclable de l'est à l'ouest de l'arrondissement.

Après le Sud-Ouest

Rappelons que l'arrondissement du Sud-Ouest a annoncé la semaine dernière le report de l'aménagement d'une antenne du Réseau express vélo à une date ultérieure suite aux préoccupations des citoyens et commerçants du secteur. Dans les derniers mois, ces derniers ont dû composer avec les désagréments des travaux d'urgence des canalisations sous la rue Saint-Antoine.

Ces annonces surviennent quelques jours après que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a exprimé le souhait de revoir le calendrier de réalisation des travaux de construction à Montréal.