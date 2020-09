Quatre stratégies pour rester motivé toute la session, même à la maison

Loin des yeux, loin du cœur, dit-on... L’adage s’applique-t-il aux études à distance ? Voici quelques stratégies pour ne pas perdre votre motivation en cours de route.

• À lire aussi: Mode d'emploi pour réussir ses cours à distance

• À lire aussi: Une rentrée virtuelle... et simplifiée

• À lire aussi: Trois nouveautés automnales

• À lire aussi: La techno à la rescousse

Cet automne, les études à distance sont devenues la réalité d’une majorité d’étudiants. Alors que certains perçoivent cette nouvelle réalité comme une chance, d’autres la craignent, de peur de perdre leur motivation. Si vous êtes de ce groupe, rassurez-vous : il existe des trucs pour garder le cap.

Sortir !

fizkes - stock.adobe.com

Première tâche à accomplir chaque matin ? De grâce, levez-vous et habillez-vous d’emblée ! Bref, faites comme si vous deviez quitter la maison. La bonne idée ? Si votre chambre ou votre appartement vous déprime, n’hésitez pas à varier les endroits où vous étudiez. Par exemple, rendez-vous dans des lieux publics, comme les cafés ou les bibliothèques... tout en respectant les mesures sanitaires !

Non au multitâche !

Kenishirotie - stock.adobe.com

Listez tous les travaux que vous devez accomplir chaque jour ou chaque semaine, mais accomplissez chaque tâche séparément, une à la fois. Puis, chaque fois que vous terminez une tâche, cochez-la sur votre liste. Vous verrez : le sentiment d’accomplissement vous encouragera à continuer.

Vive les objectifs réalistes !

Gorodenkoff - stock.adobe.com

Un objectif lointain ne suffit pas pour préserver votre motivation. Il importe donc que vous vous fixiez des objectifs intermédiaires inspirés de la théorie SMART (c’est-à-dire Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporellement définis). Ainsi, plutôt que de viser ce diplôme que vous obtiendrez dans quelques années seulement, concentrez-vous sur la réussite de votre prochain examen. Et pour chacun de ces petits objectifs atteints, récompensez-vous !

Briser l’isolement

fizkes - stock.adobe.com

À cause de l’isolement, votre motivation est au plus bas ? Parlez-en avec une personne de confiance et formulez des solutions possibles. Ce n’est pas parce que l’enseignement se déroule à distance que vous êtes fin seul. N’oubliez pas que tant les professeurs que les autres intervenants sont là pour vous au besoin. De même, vous pourriez briser l’isolement en organisant des séances de travail avec d’autres étudiants de votre cohorte – que ce soit des rencontres virtuelles ou en personne si possible.

Malgré ces trucs, il est normal que votre motivation fluctue. Cela dit, plus vous les appliquerez, mieux elle se portera... et vous aussi !