Réussir ses cours à distance : mode d’emploi

La session est à peine entamée que vous manquez déjà de motivation ? Que vous soyez étudiant à temps plein ou que vous suiviez un cours du soir, la scolarité à distance comporte son lot de petits défis. Voici cinq astuces à appliquer dès maintenant pour que votre formation soit couronnée de succès.

• À lire aussi: Quatre stratégies pour rester motivé toute la session

• À lire aussi: La techno à la rescousse

• À lire aussi: Trois nouveautés automnales

• À lire aussi: Une rentrée virtuelle... et simplifiée

Gérer son temps

Andrey Popov - stock.adobe.com

Votre mère l’a toujours dit (et avec raison !) : l’organisation est la clé du succès. Cela commence par une bonne planification de votre temps d’études. Ouvrez votre agenda et notez vos cours : les visioconférences, les rencontres virtuelles, les dates de remise de travaux, etc. N’oubliez pas d’inscrire également les plages horaires déjà occupées : travail à temps partiel, gym, rendez-vous. Assurez-vous d’avoir le temps nécessaire pour bien préparer vos travaux, mais aussi pour vous détendre.

Vous êtes de type matinal ? Levez-vous tôt et étudiez à la première heure, alors que vous êtes alerte et en forme. Vous avez de la difficulté à sortir du lit ? Commencez plus tard. Vous pouvez même réviser tard le soir, pourvu que cela ne nuise pas à votre sommeil. L’un des avantages des études à distance est de pouvoir adapter son horaire.

Créer un espace de travail fonctionnel

Ouste ! Délaissez le sofa et sortez du lit ! L’un des pièges est de s’installer trop confortablement et d’oublier ce pour quoi on a ouvert les livres, c’est-à-dire pour étudier.

D’où l’intérêt de se créer un véritable espace de travail dans une zone isolée et tranquille. Personnalisez votre coin d’études afin qu’il soit à la fois ergonomique, fonctionnel et assez agréable pour y passer plusieurs heures.

Être bien équipé

Aéré et lumineux, l’environnement de travail devrait aussi être équipé d’un ordinateur et d’une connexion Internet haute vitesse. Ayez à portée de main les accessoires et outils nécessaires : crayons, papier, surligneurs, livres, etc. À l’inverse, déplacez les objets superflus qui vous distraient.

Êtes-vous bien assis ? Si vous prévoyez étudier plusieurs heures, il vaut mieux investir dans l’achat d’un fauteuil ou d’une chaise ergonomique.

Psitt ! Faites le ménage ! À la fin de la journée, désencombrez votre espace de travail pour que vous ayez le goût d’y revenir le lendemain.

Avoir de bonnes habitudes de vie

Faire des pauses régulièrement contribue aussi à ordonner ses idées. Sortez prendre l’air, marchez et bougez. Avez-vous essayé le yoga à la maison ? Plusieurs applications gratuites et tutoriels accessibles vous aideront à relaxer et à vous concentrer.

Avez-vous bien mangé ? Il n’y a pas que le cerveau qui doit être alimenté : le corps également. Ne sautez pas un repas et évitez les croustilles et les sucreries. Même si le café est le carburant de bien des étudiants, boire de l’eau est à privilégier.

Participer activement

JenkoAtaman - stock.adobe.com

Étudier à distance ne veut pas dire étudier seul, bien au contraire ! Certaines plateformes, telles qu’Adobe Connect, vous permettent d’interagir avec votre tuteur ou vos pairs de différentes façons, notamment avec la fonction « Lever la main », la case de clavardage et le tableau blanc collectif. Utilisez-les ! Participer virtuellement à la classe favorise non seulement la concentration, mais aide aussi à mieux retenir la matière.