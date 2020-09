Formations virtuelles: trois nouveautés automnales

Survol de trois nouvelles formations courtes — et virtuelles — qui seront offertes cet automne.

Faire vivre l’expérience client en contexte de pandémie

Comment améliorer l’expérience client malgré les mesures sanitaires, le stress, la distanciation sociale, les règles sanitaires, alouette ? C’est la question qu’abordera le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme dans sa nouvelle formation de six heures sur le sujet. Programmé à plusieurs dates au cours de l’automne, cet atelier pratique préparé par le Centre collégial de transfert de technologie de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) s’adresse aux professionnels du domaine, mais aussi à ceux issus d’autres industries qui se trouvent en contact direct avec la clientèle. Offert jusqu’à la fin décembre.

S’exprimer en public avec impact

Pas toujours simple de parler en public sans s’embrouiller. Pourtant, il s’agit d’une aptitude importante. Dans cette formation du Campus Infopresse, les participants développeront des outils permettant de mieux structurer leur message et de le transmettre plus efficacement, en plus d’explorer les moyens d’améliorer leurs compétences en tant qu’orateurs, et ce, en une journée. Objectif ? Gagner de la confiance en vue des futures interventions. Classes virtuelles ouvertes le 25 septembre et le 3 novembre.

Programme court en droit et gouvernance de l’entreprise

Nouveauté à la TÉLUQ, la branche de l’Université du Québec offrant des cours à distance, cette formation de 12 crédits (soit quatre cours) permet aux étudiants de se familiariser avec quelques notions du droit du travail et des affaires, tout en proposant des pistes pour mieux comprendre la gouvernance des entreprises. Inscriptions en tout temps.