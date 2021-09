Voici les costumes d’Halloween qui risquent d’être les plus populaires en 2021

Partager







Chaque année, l’inspiration pour les déguisements d’Halloween provient autant de la culture populaire que des tendances qui se sont démarquées.

Pour 2021, on n'a qu’à regarder les films, séries, artistes musicaux et stars du web les plus populaires pour trouver une foule d’idées!

Voici donc nos prédictions des costumes les plus populaires pour l’Halloween 2021:

1. La Chronique des Bridgerton (Bridgerton)

Cette série fut si populaire en 2021 que les costumes de l’époque de la Régence anglaise risquent d’être au top des tendances cette année! Choisissez votre personnage préféré et le tour sera joué.

2. Olivia Rodrigo

La chanteuse ne cesse de se démarquer par ses looks originaux, tant dans ses vidéoclips que lors de ses apparences publiques. On a un faible pour son costume de cheerleader dans le clip de Good 4 u, mais que dire de son passage à la Maison-Blanche ou encore de la couverture de l'album Sour? Les options sont multiples.

3. La Casa de papel (La maison de papier)

Cette série espagnole regorge de looks audacieux qui feraient de bons costumes d’Halloween, mais le plus facile reste l’ensemble rouge, avec ou sans le masque.

4. Cruella

Le film de Disney mettant en vedette la méchante Cruella, jouée par Emma Stone, est un bijou pour ses looks mode et beauté.

5. WandaVision

L’originale série Marvel est une mine d’idées pour cette fête costumée. La meilleure option reste le déguisement d’Halloween porté par Wanda elle-même!

6. Black Widow

Les fans de superhéros auront beaucoup d'options cette année, puisqu’on a aussi eu droit à Black Widow! Assurez-vous de tresser vos cheveux et de maîtriser votre eye-liner, puis enfilez votre tenue la plus badass, et vous voilà transformée en Yelena ou Natasha.

7. Outer Banks

Pour se déguiser en l'un des personnages d'Outer Banks, il suffit de puiser dans vos vêtements d’été, de sortir un bandana et de ne pas oublier l'autobronzant!

8. Harley Quinn

Si vous préférez une superhéroïne aux tendances de supervilaine, Harley Quinn est pour vous! Dans sa version 2021, elle a troqué les ombres à paupières bleu et rose pour un look plus glam. Encore plus facile à recréer!

9. Cendrillon

Un autre classique réinventé! Inspirez-vous de la version de Camila Cabello pour moderniser ce costume indémodable.

10. Selena Gomez dans Only Murders in the Building

La série mystérieuse mettant en vedette la chanteuse nous a déjà donné un look iconique. Sans même connaître le contexte de la scène, on adore!

11. Jennifer’s Body

La nostalgie des années 2000 est à son comble en 2021, et cela inclut la résurgence de certains films cultes du début du millénaire! Le film d’horreur Jennifer’s Body est parfait pour votre costume Y2K edgy à souhait.

12. Les esthétiques TikTok

TikTok regorge de conseils mode, mais aussi de tendances bien spécifiques. On risque donc de voir plusieurs e-girls cette année, ainsi que des VSCO girls ou des robes fleuries de type cottagecore.

13. Gossip Girl

Le nouveau Gossip Girl est riche en tenues marquantes. Par contre, si vous préférez la version originale, celle-ci en compte tout autant, sinon plus!

14. Loki

Un autre supervilain qu’on a appris à aimer cette année: Loki! Dans sa série sur Disney +, on a vu différentes versions du personnage adoré du public. Serez-vous Kid Loki, Sylvie, Classic Loki, ou encore l’original? À vous de voir.

15. Bratz

Si vos talents de maquillage vous le permettent, transformez-vous en poupée Bratz!

16. White Lotus

Pour recréer les looks vus dans cette série intrigante, vous n’avez qu’à vous mettre dans l’esprit d’un vacancier. Chemise hawaïenne obligatoire!

17. Britney Spears

On risque de voir plusieurs Britney cette année. La bonne nouvelle, c’est que la chanteuse a porté un nombre impressionnant de looks iconiques!

18. Billie Eilish

La jeune chanteuse a complètement changé son style en 2021, et c’est l’occasion de recréer l’un de ses looks passés mémorables.

19. Addison Rae dans He’s All That

La tiktokeuse porte une tenue inspirée des années 20 dans cette comédie romantique. C’est un costume facile à recréer et adorable!

20. Olympiques

Les Olympiques ont marqué l’année, alors enfilez votre léotard et des médailles pour vivre le rêve olympien!

