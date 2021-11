10 chalets à louer pendant le temps des Fêtes (mais faites vite!)

Partager







Plusieurs chalets, maisons et condos sont déjà loués à la fin décembre et au début du mois de janvier 2022, mais il reste encore quelques beaux endroits où séjourner. Toutefois, vous devrez vous décider rapidement, car les dates du temps des Fêtes s’envolent toujours très vite!

Pour vous guider dans vos recherches, voici donc 10 chalets à louer qui sont encore disponibles pendant les Fêtes:

Une tente de 4m de diamètre pour deux personnes est aménagée au cœur d’un petit boisé privé de 25 000 p2 ou vous serez les seuls voyageurs.Un sentier illuminé vous mène à la tente ce qui ajoute de la magie dans votre séjour en amoureux! Vous pourrez vous détendre sur le bord du foyer extérieur et un foyer électrique est à votre disposition pour réchauffer la tente. Un poêle à bois est aussi disponible pour la période hivernale.

2 voyageurs

Animaux non permis

capture d'écran Airbnb

Si vous avez envie de passer votre temps des Fêtes dans le coin de Tremblant, ce joli condo est une bonne option. Il se trouve à proximité des magasins et restaurants du village, ainsi que de la station de ski pour ceux et celles qui veulent aller dévaler les pentes.

5 voyageurs

Animaux non permis

Cette propriété à louer est une maison bicentenaire au goût d'aujourd'hui où vous pourrez apprécier l'architecture ancestrale, témoin du passé. Le cachet de l'endroit est magnifique et l'ambiance y est hyper chaleureuse. C'est le lieu parfait pour profiter du grand air de la campagne! Le fleuve n'est pas très loin si vous voulez en profiter aussi pour aller faire une balade.

6 voyageurs

Animaux non permis

capture d'écran Airbnb

Si vous avez décidé de vous payer un petit séjour de luxe pendant les Fêtes avec des amis ou tout simplement en amoureux, c’est ce chalet que vous devez réserver. L’imposante fenestration offre une vue magnifique sur la nature. Le chalet est aussi bien situé à proximité des centres de ski de la région. Il y a aussi plusieurs endroits où aller faire de la raquette ou du ski de fond non loin du chalet.

6 voyageurs

Animaux non permis

Au chalet La fleur bleue, vous trouverez le calme dans la nature avec une vue surplombant le fleuve. L'énergie que ce chalet dégage est invitante et aide à la relaxation et au repos.Il est situé à moins de 20 kilomètres de Québec et du mont Sainte-Anne puis des Chutes Montmorency.

2 voyageurs

Animaux non permis

Ce semi-détaché sur 2 étages est parfait pour un séjour à se prélasser devant le foyer et lire des livres en buvant son café bien chaud. Vous pourrez également passer vos soirées dans le spa pour une expérience complète de relaxation en nature. Le chalet est bien situé à environ 10 minutes en voiture de Mont-Tremblant.

6 voyageurs

Animaux non permis

La Dunham Lake Cabin vous offre un design lumineux et apaisant de style Farmhouse moderne. Fraichement rénovée, cette propriété est à moins de 10 minutes de plus de 17 vignobles, cidreries, brasseries locales, vergers, fermes agroalimentaires, érablières et sentiers pédestres.

6 voyageurs

Animaux non permis

Situé sur un terrain de trois acres, vous aurez la propriété tout entière seulement pour vous. Les deux autres maisons sur le chemin de terre sont à plusieurs kilomètres du chalet. Pas d'électricité et pas d'eau courante, l'expérience est très rustique dans ce chalet également. Le propriétaire fournit tout de même des cruches d'eau et il y a un panneau solaire pour cellulaire seulement. Comme le chalet est entouré de nature, c'est un bel endroit pour pratiquer des sports d'hiver.

3 voyageurs

Animaux permis

Ce petit chalet chaleureux est parfait pour une escapade en couple dans les Laurentides. Directement situé sur la Rivière Rouge, le mini-chalet vous permettra de décrocher de la routine et profiter des activités à faire en plein air tout autour.

2 voyageurs

Animaux permis

capture d'écran Airbnb

Ce minichalet est parfait pour un séjour en nature où se reposer et profiter des alentours pour faire un peu de randonnée. Le minichalet est tout équipé, mais vous devrez prendre votre douche dans un bloc sanitaire situé tout près. En hiver toutefois, vous pouvez utiliser la toilette à même le gîte pour éviter de devoir sortir en pleine nuit.

2 voyageurs

Animaux non permis

