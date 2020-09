Découvrez cinq nouvelles adresses mode à découvrir à Montréal

Malgré la COVID-19 et ses répercussions sur l’industrie de la vente au détail, de nouvelles boutiques ont tout de même ouvert leurs portes un peu partout dans la métropole. Que vous soyez à la recherche de produits haut de gamme ou de vêtements accessibles, voici cinq nouvelles adresses mode à découvrir à Montréal!

UNIQLO arrive enfin à Montréal

Après H&M, Aritzia et Anthropologie, voilà qu’une autre chaîne populaire de vêtements ouvre ses portes dans la métropole. Le détaillant japonais UNIQLO annonce son entrée au Québec avec le plus grand magasin UNIQLO au Canada, au Centre Eaton de Montréal. Les visiteurs pourront magasiner dans un espace de 41 000 pieds carrés et mettre la main sur la gamme complète d'articles pour hommes, femmes, enfants et bébés de la marque. De plus, la collection automne-hiver d'UNIQLO, lancée en ligne au Canada, sera désormais disponible en boutique. Coup de cœur pour la ligne de confort 3D KNIT, parfaite pour l’automne.

Ouverture prévue le 23 octobre prochain au Centre Eaton - 705, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

PHOTO COURTOISIE Que vous soyez à la recherche de produits haut de gamme ou de vêtements accessibles, voici cinq nouvelles adresses mode à découvrir à Montréal! Sur cette photo: Le détaillant japonais UNIQLO a annoncé l’ouverture de sa première boutique au Canada, au Centre Eaton à Montréal PHOTO COURTOISIE

Premier magasin phare Ba&sh Paris du Canada

Connaissez-vous la griffe haut de gamme Ba&sh? Populaires auprès des fashionistas mondaines de Paris, les deux designers Barbara et Sharon ont pour mission d’offrir une garde-robe raffinée, mais sans prétention avec le savoir-faire français. Montréal accueille donc sa première boutique, en tant que premier magasin phare canadien. Reconnue pour ses magnifiques robes légères, la marque de luxe parisienne accessible offre un éventail de ses pièces de qualité intemporelles et des imprimés hyper féminins. De plus, cette nouvelle boutique s’est associée au célèbre café Pastel Rita, question de rehausser l’expérience de magasinage et de vous arrêter pour un café entre filles.

4932, avenue Sherbrooke Ouest, Westmount

Nouvel atelier-boutique Harricana et Canadian Hat

La saison est aux chapeaux! L’ouverture de l’atelier-boutique Harricana et Canadian Hat tombe juste à pic. Les deux marques effectuent donc un tour du chapeau en s’associant ensemble afin d’offrir aux clients un accessoire haut de gamme d’ici qui a été conçu complètement à la main. Quelle que soit la texture (feutre, laine ou paille), les chapeaux de Canadian Hat ont traversé les décennies et le monde. Et du côté d’Harricana, on pourra y dénicher des accessoires et des vêtements recyclés faits à partir de manteaux de fourrure. Le nouvel espace de 6000 pieds carrés répartis sur trois étages s’est également associé à La Brûlerie Balance, où les clients pourront s’arrêter pour prendre un café.

L'ouverture a eu lieu le 11 septembre au 3697, rue Wellington, Montréal (arrondissement de Verdun)

PHOTO COURTOISIE Que vous soyez à la recherche de produits haut de gamme ou de vêtements accessibles, voici cinq nouvelles adresses mode à découvrir à Montréal! Sur cette photo: Les marques québécoises Harricana et Canadian Hat ont unis leurs forces et leurs talents pour ouvrir un tout nouvel atelier-boutique sur la rue Wellington à Verdun. PHOTO COURTOISIE

Après Chanel, FENDI s’installe au Holt Renfrew Ogilvy Montréal

La maison de haute couture italienne FENDI fera partie désormais des marques de luxe du complexe Holt Renfrew Ogilvy. La nouvelle boutique, qui est destinée autant aux femmes qu’aux hommes, offrira les dernières tendances des collections, tant au niveau des chaussures, passant par les accessoires de cuir de luxe, que du prêt-à-porter. L’espace sera divisé au rez-de-chaussée pour les femmes et au troisième étage pour les hommes. D’ailleurs, le design vous donnera l’impression de vous retrouver à boutique de la Maison à Rome, avec ses colonnes de marbre, son canapé de velours et ses étagères en cuir. Que votre budget vous le permette ou pas, le détour (pour voir que du beau) en vaut réellement la peine!

1307, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

PHOTO COURTOISIE/MAXIME FRÉCHETTE Que vous soyez à la recherche de produits haut de gamme ou de vêtements accessibles, voici cinq nouvelles adresses mode à découvrir à Montréal! Sur cette photo: La maison de haute couture italienne Fendi s’installe dans le complexe luxueux Holt Renfrew Ogilvy à Montréal, où l’espace sera consacré à la maroquinerie, accessoires et prêt-à-porter pour hommes et femmes. PHOTO COURTOISIE/MAXIME FRÉCHETTE

Nouvelle boutique dans le Mile-End pour BonLook

Il y a environ trois semaines, la lunetterie BonLook a ouvert pignon sur rue une toute nouvelle boutique, dans le quartier en vogue de Montréal: le Mile-End. Le décor de cette nouvelle succursale est à l’image de ses habitants, soit artistique, branché et urbain. De plus, l’adresse est située à quelques pas du légendaire Saint-Viateur Bagel. Profitez du nouvel espace BonLook Mile-End pour découvrir la collection d’automne-hiver Dreamscape, où les montures métalliques, le look minimaliste et les formes plutôt rondes sont en vedette. À noter qu’en raison de la COVID-19, il est obligatoire de prendre rendez-vous pour se présenter en boutique.

*257, rue Saint-Viateur Ouest, Montréal