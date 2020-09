Nos droits et libertés sous la loupe

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture - entre autres la lecture du livre «Vos droits et libertés en 45 questions» de l'auteur et journaliste Vincent Brousseau-Pouliot.



Coup de cœur :

Livre : Cyberdépendance - Quand l’usage des technologies devient un problème

Alors que le confinement engendré par la pandémie de la COVID-19 tend à nous pousser encore davantage vers les écrans, le livre « Cyberdépendance - Quand l’usage des technologies devient un problème», de l’autrice et psychologue clinicienne Marie-Anne Sergerie, arrive à point. Elle y explique notamment les différents types de cyberdépendance, les façons dont elle se manifeste en plus d’y présenter quelques trucs pour tenter de la prévenir. Un livre accessible et pédagogique pour lancer une réflexion sur notre rapport aux technologies et aux réseaux sociaux.

En librairie depuis le 3 septembre

• À lire aussi: Technologies: temps d’arrêt sur la cyberdépendance

Je sors :

Cinéma

Birds of September

Le Cinéma Moderne présentera ce soir le film «Birds of September» de la réalisatrice libanaise Sarah Francis. Une caméra est installée à l’intérieur d’une camionnette vitrée qui sillonne les rues de Beyrouth et filme différentes personnes qui sont invitées à raconter leur parcours et leur histoire. L’ensemble des ventes servira à soutenir la culture et la communauté artistique de Beyrouth dans le cadre du Fonds de solidarité du Liban.

Ce soir à 18h15 au Cinéma Moderne - 5150, boulevard Saint-Laurent

Exposition

Survivance

L’artiste multidisciplinaire Manuel Mathieu présente au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) sa première exposition solo au Canada intitulée «Survivance». Le peintre de 33 ans est d’ailleurs le premier artiste noir canadien dont l'une des œuvres fut acquise par le MBAM. L’exposition sera présentée jusqu’au 28 mars.

Aujourd’hui de 10h à 17h au Musée des beaux-arts de Montréal - 1380, rue Sherbrooke Ouest

Oeuvre de Manuel Mathieu (Courtoisie)

Je reste :

Balado

Quel modèle économique pour la transition écologique?

Le physicien et docteur en philosophie Étienne Klein propose chaque semaine avec son balado «La conversation scientifique» une conversation de fond sur les enjeux qui secouent notre époque. À travers l’épisode « Quel modèle économique pour la transition écologique?», le philosophe discute avec Gaël Giraud, économiste et spécialiste en économie mathématique, du modèle économique à appliquer pour mener efficacement une transition écologique.

Disponible depuis le 5 septembre sur franceculture.fr

AFP

Télé

Covid, la crise

Télé-Québec diffuse ce soir un épisode de la série «De garde 24/7» à travers lequel on suit le personnel soignant de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui doit gérer la crise engendrée par la pandémie de la COVID-19.

Ce soir à 20h sur Télé-Québec

Télé

La semaine des 4 Julie

L’émission de variétés animée par Julie Snyder, intitulée «La semaine des 4 Julie», reprenait cette semaine sur Noovo. Ce soir, l’animatrice reçoit notamment sur son plateau la réalisatrice Anaïs Barbeau Lavalette et l’actrice Kelly Dépeault pour la sortie du film «La déesse des mouches à feu».

Ce soir à 21h sur Noovo

PHOTO COURTOISIE L'actrice Kelly Depeault et la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette sur le plateau du film québécois «La déesse des mouches à feu». PHOTO COURTOISIE

Livre

Vos droits et libertés en 45 questions

À travers le livre « Vos droits et libertés en 45 questions», l’auteur et journaliste à La Presse Vincent Brousseau-Pouliot répond à 45 questions pratiques, comme par exemple «Peut-on faire de la prison pour une vidéo haineuse sur les réseaux sociaux» ou «La police peut-elle fouiller votre maison sans mandat?», en se basant notamment sur la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

En librairie depuis le 17 septembre

Télé

Le prochain Stand-Up

La saison «Le prochain Stand-Up» débute ce soir sur Noovo et mettra en vedettes six humoristes, Reda Saoui, Simon Delisle, Val Belzil, Guillaume Boldock, Colin Boudrias et Faf, qui chercheront à survivre à cette première ronde des éliminations. Le grand gagnant de cette compétition, qui s’échelonnera sur 13 épisodes, aura la chance de voir son premier spectacle de 60 minutes présenté lors de l’édition 2021 du Festival Juste pour rire.

Ce soir à 20h sur Noovo

Courtoisie / Hugo B. Lefort

EP

San James – San James

L’autrice-compositrice-interprète Marilyse Senécal, de son nom d’artiste Sans James, propose ici un premier EP entièrement écrit en français. L’artiste s’y livre avec profondeur et authenticité, à travers des arrangements tout en douceur et en raffinement.

Disponible depuis le 11 septembre