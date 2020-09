5 nouvelles adresses gourmandes à Montréal (et ses environs)

Lorsqu’on dit que la ville de Montréal possède beaucoup de restaurants, il est difficile d’affirmer le contraire! Malgré la pandémie, de nouveaux établissements voient continuellement le jour un peu partout en ville.

Parmi ces restaurants, il vous sera possible de déguster un bon plat de spaghetti au centre-ville, des fruits de mer à Laval ou encore un pattie jamaïcain dans le Sud-Ouest. Voici cinq nouvelles adresses gourmandes à découvrir à Montréal et ses environs.

Fine gastronomie au 212

C’est mercredi qu’a eu lieu la grande ouverture du nouveau restaurant 212. C'est dans les anciens vestiges du bar à vin Accord, situé dans le Vieux-Montréal, que la nouvelle adresse de fine gastronomie prend place pour offrir un tout nouveau concept.

Côté menu, les clients pourront s’attendre à une cuisine locale créée par le chef et partenaire Pat Marion, originaire d’Ottawa et qui a déjà travaillé chez Noma à Copenhague, un restaurant classé deux étoiles Michelin.

Sur la carte, on se hâte de goûter au morceau de pintade accompagnée de bette à carde, au filet d’esturgeon rehaussé d’aubergine et fenouil ou encore au spaghetti alla carbonara. Comble de bonheur, complétez votre expérience avec l’accord mets-vins du sommelier Alex Demers.

212 rue Notre-Dame Ouest, Montréal

PHOTO COURTOISIE

Cuisine italienne Piazza sociale

Si l’Italie vous manque, rendez-vous à la nouvelle adresse Piazza sociale, qui rappelle les fameuses grandes places publiques italiennes animées, où les gens se retrouvent pour socialiser et prendre une bouchée.

C’est en plein cœur du centre-ville à la Place Ville-Marie, au carrefour gourmand du Cathcart, que ce projet du chef réputé Riccardo Bertolino (Maison Boulud), en collaboration avec les chefs du Cathcart Nicholas Giambattisto (Un Po' Di Piu) et Federico Bianchi (Pizzeria Bottega) voit le jour.

Qu’est-ce qu’on y mange? Italien! Des pâtes, des pizzas, des entrées de burrata et tomates fraîches et basilic, des arancinis et plus encore.

1 Place Ville-Marie, Montréal

PHOTO COURTOISIE 5 nouvelles adresses gourmandes à Montréal. Sur cette photo: Piazza Sociale prend place au carrefour gourmand Cathcart dans la Place Ville-Marie et reproduit les grandes places publiques italiennes où les gens se réunissent pour manger ou boire. PHOTO COURTOISIE

Menu d’automne réconfortant Chez Lionel Laval

Banlieusards, vous êtes comblés! Alors que le restaurant Chez Lionel connaît un franc succès depuis plusieurs années sur la Rive-Sud, l’établissement s’installe, cet automne, sur la Rive-Nord. Fidèle aux plats gourmands, réconfortants et copieux, Chez Lionel Laval offre un menu d’automne des plus colorés.

Pour commencer, on se laisse tenter par les beignets de morue salée, servis avec une sauce aïoli au citron confit, piperade de poivrons piquillos, bacon bits de chorizo, persil, zeste de citron.

En plat de résistance, succombez aux pétoncles poêlés, garnis de purée de chou-fleur au madras, falafels aux herbes, lait de gingembre et chou-fleur mariné. L’assiette de macreuse de bœuf accompagnée de légumes du moment, jus de viande émulsionné au foie gras et pommes paille aux épices à steak est tout aussi délicieuse.

À noter que les brunchs seront disponibles bientôt.

2900 boulevard le Carrefour, Laval

PHOTO COURTOISIE 5 nouvelles adresses gourmandes à Montréal. Sur cette photo: Très populaire sur la Rive-Sud, le restaurant Chez Lionel ouvre une deuxième succursale sur la Rive-Nord, à Laval et offre un menu réconfortant d’automne. PHOTO COURTOISIE

Minéral, un nouveau bar à vins

Situé en plein cœur du Village gai de Montréal, le Bar Minéral est un nouveau bar à vin qui nous transporte complètement ailleurs par son décor futuriste, contemporain et structuré.

Ouvert en juillet, l’établissement a dû fermer ses portes, il y a quelques semaines pour assurer la sécurité de ses clients, mais revient en force, depuis le 7 septembre dernier. Un nouveau menu est disponible et une reconfiguration du bar est établie.

On s’y rend évidemment pour le vin: plusieurs importations privées feront danser vos papilles comme le vin orange de la République tchèque ou de la Nouvelle-Zélande.

Accompagnez votre verre d’un plat de charcutaille à partager, des morceaux de poulet croustillant Merken ou encore d’une trempette d’épinards et artichauts, servie avec des tranches de pain grillé.

1641 rue Atateken, Montréal

Lloydie’s désormais ouvert à Saint-Henri

Le vent de l’exotisme souffle désormais dans le quartier Saint-Henri, avec la nouvelle ouverture d’une succursale Lloydie’s. En effet, même si l’ouverture estivale a été retardée, les résidents du quartier pourront s’y arrêter pour un chaud pattie jamaïcain, un plat de poulet jerk, avec riz, banane Plantain et salade de chou de noix de coco, de morceaux de poulet frits et plus encore...

À noter que le restaurant attend toujours son permis d’alcool et quelques éléments à ajouter sur le menu, dont la fameuse poutine aux plantains frits. Cette adresse s’ajoute aux établissements sœurs de la rue Saint-Viateur et de la rue Crescent.

4601 rue Notre-Dame Ouest, Montréal