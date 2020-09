Genie MTL: une armée d'assistants personnels à votre service

L’entreprise montréalaise Genie est composée d’une petite armée d’assistants qui aident les clients en faisant... presque n’importe quoi, de la simple livraison d’items jusqu’aux gros coups de pouce compliqués.

«Assistants personnels, c’est vraiment le bon mot. On n’est pas des livreurs, on offre un service personnalisable», décrit Marie-Ève Morin, qui travaille pour l’entreprise et qui peut passer ses journées autant à monter des meubles IKEA qu’à parcourir la ville à la recherche d’un item convoité.

Depuis 2017, les clients peuvent envoyer des requêtes à Genie sur son site web, par Messenger ou Instagram. Un répartiteur échange avec le client pour bien comprendre ce dont il a besoin et fournir une estimation du prix, et envoie ensuite les détails de la «mission» à un assistant personnel en poste et à proximité.

«On m’envoie toutes les missions ici. J’actualise dans l’application quand une mission est terminée. Tout de suite après. je sais déjà c’est quoi la prochaine mission et où je dois aller», illustre Marie-Ève en tapotant l’écran de son téléphone où quatre missions sont à son horaire.

La pandémie a dopé les services de livraison en tout genre, et Genie permet de dépanner bien des personnes confinées ou qui ont moins à se déplacer qu'avant.

26 $/heure

Le coût moyen d’une mission est de 26$ par heure, et peut varier selon la complexité de la tâche.

Une femme d’affaires rencontrée lors d’une mission avec Marie-Ève estime avoir utilisé pour 13 000 $ de service Genie durant le mois de juillet. «C’est un gars de Genie qui a monté ces armoires IKEA, c’est plus avantageux de faire ça que ce soit moi qui fasse la file chez IKEA», lance Sarah Laroche, propriétaire de l’entreprise de produits de soins personnels Selv Rituel.

«Pour moi qui ai une petite PME et qui n’a pas beaucoup d’employés, je trouve ça plus efficace d’avoir recours à Genie que d’avoir quelqu’un qui est temps plein. Je les engage tout le temps pour plein de commissions», explique-t-elle.

CAMILLE LALANCETTE/24 HEURES/AGENCE QMI L’assistante personnelle Genie, Marie-Ève Morin.

Missions rocambolesques

En poste depuis mars, Marie-Ève a fait des missions plutôt originales pour Genie. Elle a rempli un camion de déménagement, fait un important aller-retour Montréal-Ottawa pour aller porter un échantillon biologique dans une institution fédérale, et a livré un cadeau de fête composé de beignes provenant d’une boulangerie spécialisée. «J’ai acheté une carte et j’ai signé le mot que la cliente a demandé», dit Marie-Ève.

Une fois, elle a même dû aller chercher une commande de produits Louis Vuitton au Ogilvy du centre-ville. «J’ai dû retourner dans mon auto pour montrer une pièce d’identité parce qu’on ne croyait pas que c’était moi qui prenais la commande», ajoute-t-elle en riant. «On est appelés à faire vraiment plein de missions.»

Genie offre jusqu’à la fin du mois la livraison gratuite d’items provenant du centre-ville de Montréal jusque dans plusieurs secteurs à travers la ville, avec le code promo #geniecentreville. L’entreprise compte bientôt lancer une application pour faciliter les commandes des clients.

Le top 5 des requêtes les plus spéciales

Genie MTL a élaboré un palmares des missions les plus spéciales demandées par des clients. Les voici.

1. Envoyer un lutteur souhaiter joyeux anniversaire en version «trash talk» au bureau du mari de la cliente.

2. Aller chercher à Lachute la poutine préférée d'un client qui revenait d'un voyage en Europe et la livrer à la sortie des voyageurs à l’aéroport.

3. Livrer un «high five» déguisé en aigle sur un unicycle.

4. Organiser le transport à moto d'une cliente par un motard «bad ass» lors d'un party bachelorette.

5. Livraison d’un sapin de Noël en 30 minutes.