Littérature: la résistance par la littérature

Le Festival international de la littérature (FIL) proposera vendredi soir le «Cabaret de la résistance» au Théâtre de Quat’Sous, un spectacle à travers lequel plusieurs artistes présenteront sur scène, debout face à la pandémie, des textes ancrés dans le vaste univers de la résistance.

Le confinement provoqué par la pandémie de la COVID-19 et les restrictions qui lui sont associées ont pesé lourdement sur le dynamisme du milieu culturel. Au début du printemps, alors que la vie semblait suspendue et que rien ne pouvait garantir, du moins à court terme, un nouvel élan, l’avenir paraissait bloqué.

C’est à travers ce contexte grave que Michelle Corbeil, codirectrice générale et directrice artistique du FIL, et Olivier Kemeid, directeur artistique du Théâtre de Quat’Sous, ont eu l’envie de bâtir un spectacle comme un grand souffle pour faire face à cette pandémie et à l’abattement qu’elle entraînait.

«À un moment donné, on s’est dit que d’ouvrir un théâtre, de faire un festival, c’était vraiment un geste de résistance, a dit Michelle Corbeil. Et c’est ensuite qu’Olivier a proposé d’organiser un cabaret de la résistance.»

Joël Lemay / Agence QMI Portrait d'Olivier Kemeid et Michelle Corbeil dans le cadre du Festival international de la littérature au Théâtre Quat’Sous, à Montréal, mardi le 15 septembre 2020. JOEL LEMAY/AGENCE QMI

L’idée était lancée et les inquiétudes ont rapidement laissé place à la fougue et à l’initiative. Plusieurs acteurs et actrices, écrivains et écrivaines, ont été approchés pour faire partie du spectacle qui ouvrirait alors la 26e édition du FIL.

«En deux heures, j’ai eu les 13 réponses positives. Ça ne m’était jamais arrivé. J’en avais les larmes aux yeux, je me disais qu’on n’était pas en train de faire ça pour rien, se souvient Olivier Kemeid. Et de la même manière, quand on a mis ça en ligne, les billets sont partis en quelques heures.»

Résister

Treize artistes, dont Sarah Berthiaume, Évelyne de la Chenelière, Alain Farah et Robert Lalonde, présenteront ainsi des textes sur le thème de la résistance, qu’ils emprunteront à d’autres auteurs ou qu’ils auront eux-mêmes écrit.

«Au FIL et au Quat’Sous, on a toujours été sensibles aux mots et aux maux de notre société qui est traversée par toutes sortes de courants, a expliqué Olivier Kemeid, qui sera maître de cérémonie pour l’occasion. J’avais envie aussi qu’on parle de résistance politique, sociale, sexuelle, raciale, ça englobait aussi tout ça. Il va donc y avoir des textes qui parlent de la situation autochtone, de la situation d’être un noir ou une noire, que ce soit à Montréal ou en Amérique. J’avais envie que la pandémie n’avale pas tout.»

Arts vivants

Les deux représentations, prévues à 19 h et 22 h, affichent déjà complet, signe du succès du spectacle, mais également des contraintes sanitaires qui limitent la capacité des salles.

«J’ai 50 billets sur 170 places», a indiqué celui qui est également l’auteur de la lettre ouverte «Pour les arts vivants» adressée en mai dernier à la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, et cosignée par des centaines d’artistes québécois. Ses impressions, pour la suite des choses?

«Ça dépend des jours, a poursuivi Olivier Kemeid. L’espoir et la confiance, elle est envers les artistes et le public. Ils répondent présents, beaucoup plus que ce que je pourrais imaginer. Mes angoisses, mes critiques, mes craintes, elles concernent le soutien de l’État. Il manque, il n’est pas suffisant, il tarde. Aidez-nous à aller retrouver le public. C’est vraiment ça moi, le message que je continue de marteler.»

FIL

Le Festival international de la littérature (FIL) se tient cette année du 18 au 27 septembre et propose une programmation fort variée, tant dans les contenus que dans les formes. Des spectacles sont prévus en salle, à l’extérieur et sur le web.

«Le volet numérique, j’ai voulu qu’il soit aussi fort que celui en salle, a indiqué Michelle Corbeil. On est en tournage depuis deux semaines, donc on est dans une autre zone que de juste faire une captation.»

Parmi les événements proposés en ligne figure «Les inoubliés du printemps», une création numérique qui cherche à faire revivre des romans publiés au tout début du confinement et qui n’ont pas eu le retentissement qu’ils auraient mérité.

Seront lus à travers cette création numérique les romans et récits «La géographie du bonheur» de Véronique Marcotte, «Pas même le bruit d’un fleuve» d’Hélène Dorion, «Pour qui je me prends» de Lori Saint-Martin et «Chasse à l’homme» de Sophie Létourneau.

«Pour ces livres-là, j’ai proposé aux quatre autrices de les jumeler à des lectrices et de faire de vraies créations à partir de ça, a relaté Michelle Corbeil. On a fait des enregistrements des lectures. Et à ça on intègre des images, de la musique.»

Tous les détails de la programmation sont accessibles en ligne via festival-fil.qc.ca.