Suspension devancée de la ligne de train de Deux-Montagnes

La suspension complète de la ligne de train Deux-Montagnes, prévue pour la mi-2021, est devancée au 31 décembre 2020. Afin de pallier cette fermeture précipitée, de nouveaux services d’autobus seront implantés.

La fermeture vise à permettre les travaux d’installation du Réseau express métropolitain (REM), qui remplacera cette ligne de train de banlieue.

Avec la pandémie et la montée en flèche du télétravail, l’achalandage a baissé de 90% à bord du train Deux-Montagnes, autrefois le plus fréquenté du réseau avec plus de 15 000 utilisateurs par jour. C’est cette chute qui a poussé les gestionnaires du projet à devancer la fermeture, annoncée jeudi matin.

Capture écran carte de Mobilité Montréal sur le parcours de la nouvelle navette 498 qui sera en service dès le 2 novembre 2020. Elle relira la gare de Sainte-Dorothée, à Laval, et le terminus Mansfield, au centre-ville de Montréal dans le cadre de la mise en place des mesures d'atténuation afin de pallier aux impacts des travaux de construction du Réseau express métropolitain (REM) sur la Rive-Nord. (17 septembre 2020)

Nouvelles navettes

Le service est déjà interrompu depuis mai dernier sur la portion de la ligne entre le centre-ville et la gare Bois-Franc, dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

Certaines des navettes d’autobus déjà en service verront leur service bonifié. C’est le cas de la ligne 404, qui relie la gare Deux-Montagnes au terminus Mansfield. Actuellement, environ 180 utilisateurs par jour utilisent ce service dans les deux directions, selon les données fournies par l’opérateur exo.

Deux nouveaux services seront aussi mis en place : dès le 2 novembre, la ligne 499 reliera la gare Deux-Montagnes à la station de métro Côte-Vertu et la ligne 498 reliera le terminus de Saint-Eustache au centre-ville de Montréal, avec un arrêt à la gare Sainte-Dorothée.