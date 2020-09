Un cri du coeur

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur

POÉSIE

Slam Tissé Serré – Centraide du Grand Montréal lance #IciAvecCoeurMTL

L’organisme Centraide du Grand Montréal lance la campagne #IciAvecCoeurMTL, qui invite la population à se joindre en ligne afin de créer un rassemblement virtuel qui prendra la forme d’une immense mosaïque de solidarité. Dans cette initiative, Centraide présente également un slam, une poésie orale rythmée pour sa collecte de fonds annuel, dans une vidéo, où l’on rend hommage à la métropole et ses couleurs. Dans un texte riche et engagé, les interprètes Roen Higgins et Marc-Olivier Jean alias Élémo vulgarisent une grande poésie sur les défis et les inégalités sociales, surtout en temps de COVID-19.

Disponible en ligne au www.facebook.com/centraide.du.grand.montreal

Je sors

CONCERT

deadmau5

Même si la date de ce soir affiche complet, le festival ÎleSoniq est heureux d’annoncer une date supplémentaire ce samedi, au spectacle de deadmau5, en mode ciné-parc. Le célèbre producteur canadien de musique électronique de renommée mondiale débarque dans la métropole pour faire vibrer la foule au son de ses rythmes endiablés. Les fans pourront sortir à l’avant de leur voiture pendant le spectacle tout en respectant la distanciation physique et en portant leur masque. De délicieux repas et des boissons non alcoolisées seront servis par les camions de Lucille’s et Subway à l’arrière du site. À noter que les toilettes sur le site sont nettoyées après chaque utilisation.

Demain à 18h30 au Théâtre ciné-parc Royalmount – 8315, chemin Royden

GASTRONOMIE

Les vendredis « Feel good »

Comment bien commencer le week-end? En vous rendant au carrefour gourmand Time Out Market Montréal où des DJ locaux ont pour mission de remonter l’ambiance à chacune des meilleures tables gourmandes en ville! C’est aussi l’occasion de découvrir ou de redécouvrir l’immense espace de 40 000 pieds juché dans le Centre Eaton et d’y goûter la nourriture des chefs des plus talentueux en ville. Tous les vendredis, on se donne rendez-vous pour bien manger, bien boire et pour écouter de la bonne musique.

Ce soir à partir de 17h au Time Out Market Montréal- 705, Rue Sainte-Catherine Ouest

CINÉMA

Leur Nid

Le long métrage The Nest, en version française Leur Nid, met en vedette les acteurs Jude Law et Carrie Coon. On se transporte dans les années 80, où Rory, un entrepreneur ambitieux, interprété par Jude Law, persuade sa femme américaine Allison et leurs enfants de quitter leur vie confortable et moderne aux États-Unis pour s’installer dans son Angleterre natale. L’ambition démesurée de l’homme d’affaires le poussera à rejoindre son ancienne entreprise, puis à louer un manoir en campagne, avec des terres pour les chevaux d’Allison dans l’objectif de lui faire construire une écurie. Toutefois, des imprévus financiers font surface et le couple doit alors faire face aux vérités indésirables qui menacent leur mariage.

Sorti le 18 septembre

Je reste

TÉLÉ

Savourer

Cet automne, la nutritionniste Geneviève O’Gleman part du bon pied en nous présentant sa nouvelle émission «Savourer». Toujours une grande passionnée de la cuisine, elle nous partage ses découvertes, ses trucs et ses astuces pour simplifier notre quotidien. Chaque émission s’articule autour d’un thème nous permettant d’en apprendre plus sur les ingrédients, les techniques et même des façons d’économiser ou d’enrichir la recette. De plus, à chaque rendez-vous hebdomadaire Geneviève O’Gleman est accompagnée de deux invités. À sa première émission, elle s’attaque aux lunchs sans stress, qui tombe pile poil avec la rentrée scolaire.

Aujourd’hui à 16h sur ICI Télé

PHOTO COURTOISIE/ICI Télé La nutritionniste Geneviève O'Gleman partage des recettes simples et abordables dans l'émission "Savourer", le vendredi, à 16 h, à ICI Radio-Canada Télé, dès le 18 septembre. PHOTO COURTOISIE/ICI Télé

MUSIQUE

Festival Lasso présente Série découverte

Le Festival Lasso passe en mode virtuel et présente la Série Découverte, où trois artistes country francophones de la relève performeront sur scène. Ce spectacle virtuel en collaboration avec SiriusXM met donc en vedette les interprètes-compositeurs Phil G. Smith, Léa Jarry et Jordan Levesque en direct de l’Astral. De plus, les trois artistes seront accompagnés du réalisateur et membre du groupe Kaïn, John Anthony Gagnon Robinette.

Diffusé sur les pages Facebook Lasso et SiriusXM Radio

ALBUM

Besoin de rien - Pat Groulx et les Bas Blancs

Une surprise arrive dans le monde musical : le retour d’un album de Patrick Groulx et les Bas Blancs. Durant le confinement, les extraits Petite chanson de confinement et Tout le monde dehors ont reçu un chaleureux accueil du public et Patrick Groulx a ainsi décidé de poursuivre son aventure musicale avec un tout nouvel album Besoin de rien. Avec huit nouvelles compositions originales toutes écrites par l’humoriste, l’album à la sonorité bluegrass et country aborde des thèmes sur la vie de famille, l’amour, l’amitié et la liberté.

Sorti le 18 septembre – Disponible sur toutes les plateformes numériques

EP

The Index of my Inner Thoughts – L.Teez

À la tête de la nouvelle avant-garde musicale montréalaise, l'artiste hip-hop-Jazz L. Teez dévoile son tout nouvel EP The Index to My Inner Thoughts, où son single Questions nous entraîne dans un univers jazz et de boom bap poétique. Ce premier extrait donne le ton à ce mini-album, qui est une fenêtre ouverte aux pensées, aux valeurs, aux difficultés et aux questionnements de l’artiste. Le jeune rappeur d'origines québécoise, algérienne et jamaïcaine-chinoise a passé beaucoup de temps en tournée, présentant sa musique partout dans le monde et voulant redéfinir le son du hip hop. Ce projet est aussi l’aboutissement de ses racines et de ses influences internationales.

Sorti le 18 septembre

TÉLÉ

35e édition des Prix Gémeaux

La plus grande célébration québécoise de la télévision et des médias numériques prend place ce dimanche. L’animatrice Véronique Cloutier y sera maîtresse de cérémonie. La grande soirée des prix Gémeaux se déroulera devant un public composé des finalistes répartis dans le vaste Studio 42 de Radio-Canada. Véronique Cloutier sera également accompagnée de quelques présentateurs vedettes dont Simon-Olivier Fecteau, Laurent Duvernay-Tardif, Marie-Ève Janvier, Katherine Levac et bien d’autres, qui remettront les prix Gémeaux dans 16 catégories distinctes. En outre, une prestation musicale de Louis-Jean Cormier et Mélissa Bédard est prévue au programme.

Ce dimanche à 20h sur ICI Télé