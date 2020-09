Jonathan Roberge: son univers musical en rafale

C’est connu, Jonathan Roberge est un homme fort occupé.

En plus d’être papa (bien sûr!), humoriste, comédien et auteur, ce canif suisse sur deux pattes coanime également un podcast - Le Packsac - en plus d'être de retour sur les ondes d’ÉNERGIE, pour le plus grand plaisir des auditeurs. Comme si ce n'était pas assez, il s'implique également auprès du Viridi Café, tenu par sa conjointe Léa.

Comme il est également un grand mélomane, on a profité de la pandémie pour l’interroger sur ses goûts musicaux. Comme pour le reste de son oeuvre, on n’a pas été déçus par ses choix!

La chanson qui t’a initiée à la musique québécoise?

La chanson que tu aimes chanter sous la douche?

Ton premier achat local et quelle chanson associes-tu à celui-ci?

Une chanson qui te fait pleurer?

Ton «hit» au karaoké, c’est quoi?

Je déteste le karaoké, mais si j’avais à chanter une chanson ça serait...

Une chanson que tu peux écouter en boucles?

Une rime qui t’interpelle particulièrement dans une chanson?

«T’as le sourire qui tue et tu sais bien visé» sur...

Une chanson que tu associes à ton enfance (ce que tes parents écoutaient, genre)?

Puis une chanson que tu associes à ton adolescence?

Peux-tu nous recommander un(e) artiste/groupe méconnu que tu trouves génial? Charôgnes. Band punk féministe. J’aime le coté théâtrale et arrogant du band.

Quel album amènes-tu avec toi sur une île déserte (et pourquoi)? Break Syndical des Cowboys Fringants. Il marque une belle période de ma vie, de mon passage de l’adolescence à la vie de jeune adulte. Il représente beaucoup pour moi et comme pour beaucoup de Québécois de ma génération. Un mélange d’humour et de conscientisation sociale. Des chansons empreintes de nostalgie pour moi, mais toujours d’actualité.

Finalement, ta chanson préférée du moment?